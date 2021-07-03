В Горячем Ключе при тушении пожара в многоэтажке погиб спасатель

В Горячем Ключе при тушении крупного пожара в многоэтажном жилом доме, погиб один из сотрудников МЧС, который боролся с огнем и эвакуировал жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", в ночь со 2 на 3 июля в курортном городе Горячий Ключ произошел серьезный пожар. Загорелась кровля многоэтажки, огонь охватил 600 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 100 человек. В результате пожара выгорело более половины верхнего этажа.

- При локализации пожара пострадал один из сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении. Мужчину доставили в лечебное учреждение, однако спасти его жизнь не удалось. Его личность установлена, - рассказали в СК

Сообщается, что при расследовании обстоятельств гибели сотрудника МЧС будет дана оценка действиям лиц, в полномочия которых входил контроль за техническим состоянием и обслуживанием жилого дома. Также назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Сейчас устанавливается точная причина возгорания и его очаг.