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03.07.2021 20:50
Рубрика: Культура

Российский национальный оркестр объявил победителей своего конкурса

Текст: Ирина Муравьева
Впервые в стране проводился Большой всероссийский отбор РНО - конкурс, объявленный в этому году Российским национальным оркестром для юных музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет. Отбор длился четыре месяца, и его по итогам члены жюри, в состав которого входили концертмейстеры и солисты РНО, выбрали трех победителей вместо одного. Кроме того, жюри решило ввести категорию Гран-при. Обладателем Гран-при стала 17-летняя Ева Геворгян (фортепиано), которая выступит в новом сезоне с РНО в Москве. А два победителя - скрипачи Михаил Усов и София Яковенко поедут в октябре в гастрольный тур РНО по городам России.
Михаил Усов. Фото: Ирина Шымчак/ пресс-служба РНО Михаил Усов. Фото: Ирина Шымчак/ пресс-служба РНО
Михаил Усов. Фото: Ирина Шымчак/ пресс-служба РНО

Напомним, что Большой всероссийский отбор РНО - это первый конкурс для юных музыкантов, который проводит выдающийся российский оркестр под руководством Михаила Плетнева и который сразу же презентовал принципиально новый конкурсный и музыкально-образовательный формат. Суть его не только в выявлении талантов, но и в работе в процессе конкурса с молодыми музыкантами солистов РНО, а также уникальная возможность для победителей выступить в концертах с РНО.

София Яковенко. Фото: Ирина Шымчак/ пресс-служба РНО

Уже в прошлом году впервые в истории российских симфонических коллективов артисты оркестра провели открытые прослушивания одаренных музыкантов - стипендиатов Благотворительного фонда "Новые имена", по результатам которых были отобраны 17 исполнителей для выступлений с оркестром (первое из них состоялось в Концертном зале Чайковского в декабре 2020 года). А в феврале этого года оркестр объявил Большой всероссийский отбор. По сути, этим проектом РНО начал создание своей Молодежной программы для нового поколения будущих солистов и артистов оркестров. Специальности - фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ксилофон). Заявок на конкурс пришло более 300. Директор РНО Светлана Рипс комментировала ситуацию: "Большой отбор РНО, задуманный нами как конкурс российский, пересек границы и стал по факту международным - среди полученных заявок были те, что пришли из Минска, Витебска, Донецка, Нур-Султана, Фукуоки, Шень Яна, Лондона".

Первый Большой отбор проходил в два этапа и в дистанционном режиме. Члены жюри оценивали участников по видеозаписям и допустили ко второму туру 30 человек. Это и были финалисты, которых РНО пригласили в мае Москву на свою базу "Оркестрион" в Новых Черемушках для очных мастер-классов. Но по факту финалистов оказалось 29, потому что отобранная участница из Японии прилететь не смогла. Между тем музыканты РНО для каждого финалиста провели три мастер-класса. С пианистами занимались Борис Березовский, Александр Гиндин, Наталья Трулль.

Как отметила Наталья Трулль, профессор Московской консерватории:

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- Для ребят, которые сейчас обучаются в школах, получить возможность играть с профессиональным симфоническим оркестром - это очень ценно. Мне особенно нравится, что это не формат обычного конкурса, когда все выходят на сцену - потому что выступление может оказаться неудачным. Тут есть запись, которую ты присылаешь, за которую ты ответственен, потому что ты ее слушал и мог переписать. Ты имеешь шанс предоставить лучший вариант исполнения. То есть, вариант серьезной ошибки жюри практически исключен.

После серии мастер-классов участники финального тура получили технические задания и записали видео своих финальных выступлений. Жюри после жарких дискуссий выбрало трех победителей.

Ева Геворгян. Фото: Ирина Шымчак/ пресс-служба РНО
Прямая речь

Алексей Бруни, концертмейстер РНО, председатель жюри Большого отбора РНО:

- Конечно, оценивать исполнителей можно очень по-разному, сколько людей - столько и мнений. Однако мнение нашего жюри о Еве Геворгян было практически единогласным. Это очень зрелая пианистка, вызывающая безусловное уважение и симпатию. Мы также не могли не отметить двух скрипачей, Михаила Усова и Софию Яковенко, они тоже объявлены победителями нашего конкурса. Очень важным мне представляется то, что один из этапов конкурса проводился в формате мастер-классов. Не "вы нам играете - мы вас оцениваем", а полноценное творческое общение.

Борис Березовский, пианист:

- Я в восхищении этим форматом - кому как не оркестрантам, великолепным профессионалам, которые играли со всеми выдающимися солистами, решать с кем им лучше выступать! Если придерживаться такого подхода нас действительно ждет лучшее музыкальное будущее.

Светлана Рипс, директор РНО:

- Мы никогда не знаем как сложится судьба наших юных дарований - кто-то из них, несомненно, взойдет на музыкальный Олимп и состоится как солист, а кто-то сядет в оркестр. И в том и в другом случае для детей этот опыт взаимодействия с оркестром необходим. Кроме того, нам важно показать, что счастливую профессиональную жизнь в искусстве можно прожить не будучи номером один. Стать частью хорошего оркестра - это достойная цель. И мы хотим, чтобы они получили этот опыт, этот вкус работы в оркестре.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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