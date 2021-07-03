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03.07.2021 11:33
Рубрика: В мире

Руководство тюрьмы в США игнорирует жалобы летчика Ярошенко на зубную боль

Текст: Владимир Емельяненко

У заключенного в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США) российского летчика Виктора Ярошенко болят зубы, однако его жалобы уже во второй раз игнорирует руководство места заключения. Об этом говорится на сайте Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Также о том, что руководство пенитенциарного учреждения фактически отказывает в медицинской помощи Виктору Ярошенко сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Фото: AP Photo/Apichart Weerawong
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О ситуации с ухудшением состояния здоровья Виктора Ярошенко проинформированы его адвокат Алексей Тарасов и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Они оба пообещали принять меры для оказания квалифицированной медицинской помощи заключенному россиянину. Как считает Москалькова, кардинально изменить ситуацию может письменное обращение Виктора Ярошенко к президенту США с просьбой о помиловании. В конце мая семья Ярошенко написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о помиловании. Известно, что письмо поступило в Белый дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.

Справка "РГ"

Российский летчик Виктор Ярошенко был приговорен к 20 годам заключения в США 7 сентября 2011 года. Он отрицает свою вину, считает арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Управление по борьбе с наркотиками США якобы уличило россиянина в участии по транспортировке партии кокаина.

В мире США Президент Уполномоченный по правам человека Дело летчика Ярошенко

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