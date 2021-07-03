Саудовская Аравия приостановила въезд из ОАЭ и еще двух стран из-за COVID-19

Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан. Из этих стран временно нельзя будет и въехать в в королевство. Соответствующее распоряжение МВД опубликовано Саудовским агентством печати.

"Запрет на путешествия по указанным направлениям вступает в силу с четвертого июля. Все возвращающиеся из этих четырех стран подданные и резиденты, не успевшие пересечь границу до 23:00 воскресенья, будут обязаны пройти карантин", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

На этой неделе в Саудовской Аравии зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом за последние 11 месяцев - 1 567 человек. Общее число инфицированных в стране с населением 34,2 млн человек с начала пандемии достигло 487 592.

Ранее власти королевства призвали всех пройти вакцинацию от коронавируса. Без справки о наличии прививки от COVID-19 уже с первого августа граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия.