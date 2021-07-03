Новости

Саудовская Аравия приостановила въезд из ОАЭ и еще двух стран из-за COVID-19 04:14
Приморский экстремал пройдет по Амуру на сап-борде путем Невельского 03:43
Минздрав Аргентины выявил новые случаи заражения штаммом "дельта" 03:32
Министру обороны Украины подарили туфли после скандала с курсантками 03:30
Аномальная жара на западе Канады увеличила статистику летальности 02:54
Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе ликвидировали 02:50
Из-за непогоды в японской префектуре Канагава объявили эвакуацию 02:10
Защитник сборной Италии порвал ахилл в матче с Бельгией 01:37
Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию 01:30
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 01:25
Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости 00:10
Вакцина "Спутник V" доставлена в Ливан при содействии РПЦ 02.07.2021
Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 02.07.2021
Прокуратура возражает против смягчения наказания актеру Ефремову 02.07.2021
Статуи британских королев Виктории и Елизаветы свергнуты в Канаде 02.07.2021
"ПСЖ" может потратить на трансферы от 200 миллионов евро 02.07.2021
СМИ: РФС готов отправить Черчесова в отставку 02.07.2021
На Урале на озере Балтым от удара молнии погибли два человека 02.07.2021
Футболиста французского "Лорьяна" облила кислотой неизвестная женщина 02.07.2021
ВОЗ: Из-за штамма "дельта" мир на очень опасном этапе пандемии 02.07.2021
В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом мигрантов 02.07.2021
Беларусь сбила на границе с Литвой беспилотник со взрывчаткой 02.07.2021
Вакцины от COVID-19 защищают от серьезной болезни и смерти - Минздрав 02.07.2021
Хубулов оштрафован на три зарплаты за оскорбление Касаткиной 02.07.2021
Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду до получения квартир 02.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 04:14
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия приостановила въезд из ОАЭ и еще двух стран из-за COVID-19

Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан. Из этих стран временно нельзя будет и въехать в в королевство. Соответствующее распоряжение МВД опубликовано Саудовским агентством печати.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж

"Запрет на путешествия по указанным направлениям вступает в силу с четвертого июля. Все возвращающиеся из этих четырех стран подданные и резиденты, не успевшие пересечь границу до 23:00 воскресенья, будут обязаны пройти карантин", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

На этой неделе в Саудовской Аравии зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом за последние 11 месяцев - 1 567 человек. Общее число инфицированных в стране с населением 34,2 млн человек с начала пандемии достигло 487 592.

Ранее власти королевства призвали всех пройти вакцинацию от коронавируса. Без справки о наличии прививки от COVID-19 уже с первого августа граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию
Приехавшие на курорты Кубани без прививки россияне смогут сделать ее на месте
Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Чернышенко заявил о безотлагательных действиях после неудач в спорте
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске