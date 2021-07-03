Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко

Прощание с художественным руководителем Московского цыганского театра "Ромэн", народным артистом СССР Николаем Сличенко, скончавшимся вчера на 87-м году жизни, пройдет в его театре 4 июля. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Прощание с Николаем Алексеевичем состоится 4 июля. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре "Ромэн", - уточнили в пресс-службе.

Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Художественным руководителем театра "Ромэн" являлся с 1977-го. Известен ролями в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "Олеко Дундич".

Ранее в театре отметили, что артист умер не от коронавируса.