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03.07.2021 19:42
Рубрика: ПДД

Столичная ГИБДД получила автомобили без спецокраски для патрулирования

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Столичная Госавтоинспекция получила патрульные автомобили без спецокраски для скрытого патрулирования. Об этом сообщил глава московского ГИБДД Александр Быков в эфире "России 24".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности, - рассказал Александр Быков.

Правонарушения фиксируются инспекторами ДПС на нераспознаваемых как автомобилях ГИБДД машинах, а уже останавливают нарушителей инспекторы на дороге на стандартных патрульных автомобилях с окраской.

"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", - подчеркнул генерал.

С середины июня сотрудниками ГИБДД с использованием скрытого контроля выявлено и пресечено более 400 административных правонарушений, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Из них 9 - управление автомобилем в состоянии опьянения, 8 случаев движения по встречной полосе, 184 нарушения правил уровня тонировки стекол автомобиля, 58 случаев управления транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушением требований ГОСТа, 48 - проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, а также 4 факта нарушения правил применения ремней безопасности и другие.