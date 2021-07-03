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03.07.2021 08:18
Рубрика: В мире

В Японии 20 человек пропали без вести

Оползень сошел сегодня в японском городе Атами (префектура Сидзуока), около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK.

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К месту схода направлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны, пишет ТАСС. Уже несколько дней в центральных и восточных регионах Японии льют дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды власти объявили массовую эвакуацию жителей префектуры Канагава и города Хирацука, расположенного на побережье Тихого океана. Из-за ливней остановились скоростные поезда на участке, который соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото.

В мире Восточная Азия Япония

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