В Японии 20 человек пропали без вести

Оползень сошел сегодня в японском городе Атами (префектура Сидзуока), около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал NHK.

К месту схода направлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны, пишет ТАСС. Уже несколько дней в центральных и восточных регионах Японии льют дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды власти объявили массовую эвакуацию жителей префектуры Канагава и города Хирацука, расположенного на побережье Тихого океана. Из-за ливней остановились скоростные поезда на участке, который соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото.