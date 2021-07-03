В правительстве оценили спрос среди россиян на льготную ипотеку

Более полумиллиона займов под 6,5% годовых было выдано в прошлом году в рамках программы льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1, 7379 трлн рублей получили 556 200 семей, эта программа стала одной из самых эффективных антикризисных мер", - сказал он.

В ДОМ.РФ подчеркнули, что под льготную ипотеку выдавался каждый пятый кредит. Это положительно сказалось на развитии строительной отрасли. Так, за первые 5 месяцев 2021 года девелоперы начали строительство объектов площадью почти 15 млн кв. метров.

Отмечается, что первые займы в рамках программы стали выдаваться с 20 апреля прошлого года. А всего с начала ее действия по 1 июля этого года банки получили 1 720,2 тысячи заявок, из которых было рассмотрено 1595,1 тысячи и одобрено 1154 тысячи заявок. С учетом того, что клиенты получают одобрение, как правило, в двух-трех банках, из одобренных заявок к середине этого года заключено 568,5 тысячи кредитных договоров на общую сумму 1 778,7 млрд рублей.

Между тем программа льготной ипотеки продлена еще на год. Решение об этом было принято в конце апреля. Со 2 июля этого года ипотеку можно взять под 7%. Ранее она выдавалась под 6,5 при инфляции 4%. Сейчас прогнозируется инфляция на уровне 5%.

По словам Хуснуллина, новая программа льготной ипотеки под 7% скорее всего тоже будет востребована среди граждан. Он отметил, что в этом году к сдаче планируется рекордное количество жилья - 86 млн квадратных метров.