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03.07.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море

Текст: Елена Манукиян

Заявление украинской стороны о том, что российские корабли отказались помочь украинскому рыбовецкому судну, терпящему бедствие в Черном море, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Как пояснил пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко, сигнал SOS был принят, после чего оперативный дежурный российского Черноморского флота связался с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса", где подтвердили, что также приняли сигнал и к судну направлен буксир.

"После того, как украинская сторона подтвердила, что начала спасательную операцию, нашим кораблям был дан отбой", - сказал он.

Между тем в национальном центре управления обороной России сообщили, что к украинскому судну был направлен российский катер "Ивановец", выполнявший задачи в акватории Черного моря. Он принял сигнал бедствия на международном канале связи, из которого следовало, что у рыболовецкого катера отказал двигатель, судно было обесточено, дрейфовало в Черном море и не могло добраться до берега. Оно находилось на расстоянии 50 морских миль от украинского города Очаков.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что российские корабли проигнорировали сигнал SOS, который посылало украинское судно.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс Росморречфлот Отношения России и Украины

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