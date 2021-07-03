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03.07.2021 06:21
Рубрика: В мире

Власти Майами отселят жильцов дома, признанного небезопасным

Расселение 10-этажного жилого дома на фоне катастрофы с частичным обрушением другого здания начали в Майами. Об этом сообщили представители муниципалитета.

Фото: AP Photo / Mark Humphrey
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Разъехаться предстоит жильцам кондоминиума Crestview Towers. Проведенное обследование здания показало его небезопасность из-за "структурных и электрических проблем". Заключение было дано еще в январе, но расселять жильцов высотки будут только сейчас.

Напомним, многоэтажный дом частично обрушился в Серфсайде, входящем в состав городской агломерации Майами. Это случилось 24 июня. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. Погибли 22 человека, 126 считаются пропавшими без вести.

Случившее стало поводом проверить соседние дома, которые находятся рядом с местом обрушения. В течение ближайшего месяца специалисты обследуют здания. Особое внимание они уделят оценке состояния домов, недавно прошедших сертификацию на соответствие действующим стандартам. Стоит задача убедиться, что все рекомендации по итогам этой сертификации выполнены. Особенно это касается безопасности проживания в зданиях.

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