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Вышел трейлер "Рожденного быть убитым" с Алисией Викандер

Новости
    03.07.2021, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале трейлер боевика "Рожденный быть убитым" (Beckett). В главных ролях - Джон Дэвид Вашингтон ("Довод" Нолана) и новая Лара Крофт, лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Девушка из Дании", "Агенты А.Н.К.Л.").

Фото: youtube.com/ IGN
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Постановщик - итальянец Фердинандо Чито Филомарино, работавший вторым режиссером с Лукой Гуаданьино над его фильмами "Назови меня своим именем", "Суспирия" и "Большой всплеск", а до того снявший байопик поэтессы Антонии Поцци. Гуаданьино - сопродюсер проекта. Музыку написал Рюити Сакамото.

Синопсис. Находясь на отдыхе в Греции вместе со своей девушкой, американский турист Беккет попадает в автокатастрофу, после чего пускается в бега от пытающейся его убить полиции, "замешанной в непонятном политическом заговоре".

Всё, что теперь нужно Беккету - это добраться до посольства и разобраться, что случилось с его девушкой, пропавшей после аварии.

Релиз - 13 августа.

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