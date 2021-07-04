Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45

При крушении военно-транспортного самолета на филиппинском архипелаге Сулу погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны страны Дельфин Лорензана. Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что на борту находилось 92 человека.

"Специальная комиссия доберется до сути инцидента с самолетом, как только будет завершена операция по спасению. Я прошу всех присоединиться к нам в молитве за пилотов, экипаж, пассажиров самолета C-130, а также за их семьи", - приводит его слова портал Rappler.

Большинство пассажиров были военнослужащими, новобранцами учебного подразделения 4-й пехотной дивизии города Малайбалай, провинции Букиднон. На борту самолета также находились пять военных машин. По неустановленным к настоящему времени причинам, при заходе на посадку С-130 отклонился от курса и не попал на взлетно-посадочную полосу.