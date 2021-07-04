Депутат Рады пошутил о подмене Зеленского из-за позиции по русским и украинцам

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива поиронизировал, что президента Украины Владимира Зеленского "украли и подменили на двойника". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" - цитирует РИА Новости Киву. Депутат опубликовал видеоролик, в котором будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между Россией и Украиной.

Зеленский называет россиян и украинцев "действительно братскими народами", говорит о том, что знает тысячи и миллионы людей, которые живут в России, и они замечательные. Зеленский также отмечает, что "мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подмечала изменение риторики президента Украины. Так, Зеленский в интервью от 1 июля 2021 года заявил про отношения с россиянами, что "мы точно не один народ". При этом, если посмотреть на его интервью от 18 апреля 2014 года, то там стоит заголовок "Мы один народ". "Очевидно, за 7 лет многое изменилось", - прокомментировала Захарова противоречивые заявления украинского президента.