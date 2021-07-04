Эксперт назвал способы определения местоположения человека по телефону

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал о способах определения местоположения человека по телефону. Он подчеркнул, что есть законные варианты, а есть нелегальные.

Для легального определения можно воспользоваться услугами операторов связи - это, например, "локатор", "радар". С помощью USSD-запроса они определяют местонахождение телефона, пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

В некоторых мессенджерах можно включить опцию "направить геолокацию" человека, который с вами на связи. Есть услуга "родительский контроль", которая позволяет следить за своим ребенком. Можно также обратиться к операторам, чтобы найти пользователя (в частности, это делается для программы Liza Alert, что позволяет находить потерявшихся людей).

Говоря о так называемых программах-пеленгаторах, которые устанавливаются из магазина приложений, Кусков отметил, что они должны использоваться только с разрешения владельца смартфона. "Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия", - предупредил эксперт.

Ранее руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин посоветовал обязательно заклеивать камеры на гаджетах, чтобы обезопаситься от кибермошенников. По оценкам специалиста, главная опасность состоит в том, что через камеру мошенники могут получить доступ к данным пластиковых карт. Ведь ими часто расплачиваются у экранов гаджетов.