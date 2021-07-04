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04.07.2021 14:15
Рубрика: Культура

Карантинный дневник. День пятый

Текст: Валерий Кичин
Очередной день начался, как и положено, с сюрприза: умеренная, в сравнении с московской, жара сменилась московской парилкой из Садуновских бань. Небо стало низким и обложенным, как язык гриппозника, с небес на город ниспадал дождик, похожий на туман, дворик нашего отеля с его икебаной оказался подмоченным, а отведенный под завтрак уголок вестибюля не вмещал всех желающих. Скучая в очереди, почитал ценник отельных услуг. Оказалось, что 5 граммов запечатанного в пластик сыра, лепесток ветчины, ощипанное крутое яйцо, туесочек с маслом, багетик четвертой свежести и кофе умеренных достоинств стоят 15 евро 50 центов. За эту сумму я мог бы купить в супермаркете 18 устриц, если бы умел нарушать ножичком их покой так же ловко, как это делают официанты излюбленного фестивальщиками Astoux et Brun.
Каннские галереи уже выставили свои самые изысканные творения. Фото: Валерий Кичин "РГ" Каннские галереи уже выставили свои самые изысканные творения. Фото: Валерий Кичин "РГ"
Каннские галереи уже выставили свои самые изысканные творения. Фото: Валерий Кичин "РГ"

А тем временем фасад Palais предстал прохожим уже в совершенно фестивальном обличье: рабочие успели натянуть огромные постеры с черными пальмами и черным Спайком Ли в черных очках. Создатель "Черного клановца" ныне стал первым в истории чернокожим, кому доверена честь возглавить каннское жюри. На постере ему поручена роль, если не ошибаюсь, черта из табакерки, что мне не кажется вполне корректным, но французам виднее.

Фото: Валерий Кичин
Канны. Карантинный дневник. День четвертый

Итак, фестиваль в Каннах неудержимо надвигается, как айсберг на "Титаник", предъявляя проблемы, с какими журналисты здесь еще не сталкивались. Его всегда идеально отлаженная машина теперь собрана по новым чертежам - и пока капризничает.

Отменен былой порядок, когда журналисты приходили к залам пресс-просмотров в нужное время и в большинстве случаев спокойно в них проходили, предъявив свои бейджики. Теперь нужны электронные билеты - вероятно, чтобы не было столпотворений. Билеты необходимо заранее заказать в виртуальном тикет-офисе, предварительно отметив дни предполагаемых посещений. Удобство и целесообразность нового порядка оценим, когда начнется фестиваль, но на освоение тайных хитростей виртуальной билетной кассы ушли многие часы - судя по всему, не у меня одного. Но дело сделано, заявки приняты и находятся "в процессе" - с интересом жду результатов.

Не без труда записался на первый ПЦР-тест в бесплатную фестивальную лабораторию - тесты людям из красной зоны придется сдавать каждые двое суток, иначе обещают никуда не пустить.

Фасад фестивального дворца украсили пальмы и кувыркающийся председатель жюри Спайк Ли. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Нет привычной четкости в работе фестивального сайта - у него сильно изменилась структура, и его надо осваивать заново, терпеливо отыскивая все его тайные тропы и ссылки, хорошо спрятанные среди элементов дизайна.

Зная Канны, я совершенно уверен, что все быстро устаканится и придет в норму. Хотя уже явно не возникнет снова русскоязычный вариант каннского сайта, появившийся в годы потепления, - его давно заменил сайт на китайском. И трудно будет радоваться появлению вдали от Круазетт нового мультиплекса IMAX, куда перенесены многие просмотры: к нему придется ездить на рейсовом автобусе - фестиваль расширяет свою территорию, попутно теряя былую компактность.

Чревата новыми проблемами сама атмосфера кинофорума, рискнувшего пройти в обычном формате в условиях планетарной угрозы. Напомню: это единственный из больших фестивалей, который принципиально настаивает на премьерах только в кинозалах - и никаких виртуальных сеансов. Генеральный директор Тьерри Фремо обещает стопроцентную заполняемость залов - какую опасность будут представлять эти залы, и соблюдение каких дистанций технически возможно при их заполнении, пока неясно. Можно также предвидеть обилие затяжных мини-конфликтов с секьюрити, которым надо будет проверить не только содержимое сумок, но и наличие санитарных QR-кодов, которые то ли нужны при посещении премьер, то ли не нужны. Все это займет время, которого на фестивалях и так вечно не хватает.

Яхты, предмет всеобщего восхищения, теперь объект всеобщего осуждения: портят окружающую среду. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Опубликована афиша показов. Все откроется, как известно, мюзиклом Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Первым российским фильмом, который засветится на каннских экранах, станет "Дело" ("Домашний арест") Алексея Германа-мл. в параллельном конкурсе "Особый взгляд" - Мераб Нинидзе выступает в роли преподавателя провинциального института, отстаивающего свои убеждения; премьера пройдет утром 9 июля. В главном конкурсе первым фильмом с российским участием (кинокомпания СТВ) станет 10 июля "Купе номер шесть" финна Юхо Куосманена - история о путешествии двух молодых людей в поезде Москва - Мурманск в грозовые 90-е годы. 11 июля в "Особом взгляде" пройдет драма "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, а 12-го днем на авансцену главного конкурса выйдут долгожданные "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, снятые по книге екатеринбургского писателя Алексея Сальникова; играют Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Сергей Дрейден.

Есть еще и шестой российский фильм в Каннах - это ультракороткий этюд студента московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания Клима Тукаева, его покажут в программе "Неделя критики". Согласно требованиям конкурса молодых талантов - состязания на приз Nespresso Talents - фильмы должны быть сняты в вертикальном формате 9/16 и не могут превышать хронометраж в три минуты. Подробности об этой картине и ее 23-летнем авторе - здесь.

Фото: Валерий Кичин/РГ
Канны. Карантинный дневник. День третий

Обычно в каннских конкурсах довольно много "темных лошадок", которые часто выходят, к общему изумлению, в дамки. На этот раз доминируют фестивальные тяжеловесы, давние любимцы публики. Здесь Шон Пенн с "Днем флага", Нанни Моретти с "Тремя этажами", Пол Верховен с "Бенедеттой" (в нашем прокате - "Искушение"), Жак Одиар с "Олимпиадой", Бруно Дюмон с "Францией", Асгар Фархади с "Героем", Франсуа Озон с фильмом "Все прошло хорошо", Апичатпон Вирасетакул с "Памятью". Женщин-режиссеров, как сказано, на этот раз мало: Джулия Дюкурно с медицинским ужастиком "Титан", Ильдико Эньеди с "Историей моей жены", Катрин Корсини с "Разделением" и Миа Хансен-Лав с семейной драмой "Остров Бергмана".

В начале нашего века фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками" первым проторил путь анимации в конкурсы больших фестивалей. За ним последовали "Шрек" и споры в кулуарах, не стоит ли ему присудить приз за лучшую мужскую роль - состязаться в мастерстве с ним не мог никто. Теперь на каннских экранах уже три анимации: "Где Анна Франк?" Ари Фолмана, "Саммит богов" Патрика Имбера и "Красавица" японца Маморы Хосоды. Сравнивать игровое кино с анимацией, по-моему, то же самое, что сопоставлять зеленое с соленым, но мудрецы в жюри, как всегда, найдут выход из любого безвыходного положения.

Канны - город на двадцати семи холмах. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Вершить судьбы участников главного конкурса будет международное жюри во главе со Спайком Ли. Под его крылом пятеро женщин и двое мужчин: режиссер из Австрии Джессика Хауснер ("Малыш Джо"), звезда корейских "Паразитов" Сон Кан Хо, американская актриса Мэгги Джилленхол ("Воспитательница"), француженка Мелани Лоран (незабываемая роль в "Бесславных ублюдках"), канадская актриса и певица Милен Фармер, режиссер Мати Диоп из Сенегала (Приз жюри в Каннах в 2009 году за дебютный фильм "Атлантика"), франко-алжирский актер Тахар Рахим ("Пророк") и режиссер из Бразилии Клебер Мендонса Фильо ("Бакурау").

Победителей "Особого взгляда" назовет жюри под водительством режиссера и актрисы из Великобритании Андреа Арнольд ("Грозовой перевал").

Культура Кино и ТВ Мировое кино Канны. Карантинный дневник Кино и театр с Валерием Кичиным 74-й Каннский кинофестиваль

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