Карантинный дневник. День пятый

Очередной день начался, как и положено, с сюрприза: умеренная, в сравнении с московской, жара сменилась московской парилкой из Садуновских бань. Небо стало низким и обложенным, как язык гриппозника, с небес на город ниспадал дождик, похожий на туман, дворик нашего отеля с его икебаной оказался подмоченным, а отведенный под завтрак уголок вестибюля не вмещал всех желающих. Скучая в очереди, почитал ценник отельных услуг. Оказалось, что 5 граммов запечатанного в пластик сыра, лепесток ветчины, ощипанное крутое яйцо, туесочек с маслом, багетик четвертой свежести и кофе умеренных достоинств стоят 15 евро 50 центов. За эту сумму я мог бы купить в супермаркете 18 устриц, если бы умел нарушать ножичком их покой так же ловко, как это делают официанты излюбленного фестивальщиками Astoux et Brun.

А тем временем фасад Palais предстал прохожим уже в совершенно фестивальном обличье: рабочие успели натянуть огромные постеры с черными пальмами и черным Спайком Ли в черных очках. Создатель "Черного клановца" ныне стал первым в истории чернокожим, кому доверена честь возглавить каннское жюри. На постере ему поручена роль, если не ошибаюсь, черта из табакерки, что мне не кажется вполне корректным, но французам виднее.

Итак, фестиваль в Каннах неудержимо надвигается, как айсберг на "Титаник", предъявляя проблемы, с какими журналисты здесь еще не сталкивались. Его всегда идеально отлаженная машина теперь собрана по новым чертежам - и пока капризничает.

Отменен былой порядок, когда журналисты приходили к залам пресс-просмотров в нужное время и в большинстве случаев спокойно в них проходили, предъявив свои бейджики. Теперь нужны электронные билеты - вероятно, чтобы не было столпотворений. Билеты необходимо заранее заказать в виртуальном тикет-офисе, предварительно отметив дни предполагаемых посещений. Удобство и целесообразность нового порядка оценим, когда начнется фестиваль, но на освоение тайных хитростей виртуальной билетной кассы ушли многие часы - судя по всему, не у меня одного. Но дело сделано, заявки приняты и находятся "в процессе" - с интересом жду результатов.

Не без труда записался на первый ПЦР-тест в бесплатную фестивальную лабораторию - тесты людям из красной зоны придется сдавать каждые двое суток, иначе обещают никуда не пустить.

Фасад фестивального дворца украсили пальмы и кувыркающийся председатель жюри Спайк Ли. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Нет привычной четкости в работе фестивального сайта - у него сильно изменилась структура, и его надо осваивать заново, терпеливо отыскивая все его тайные тропы и ссылки, хорошо спрятанные среди элементов дизайна.

Зная Канны, я совершенно уверен, что все быстро устаканится и придет в норму. Хотя уже явно не возникнет снова русскоязычный вариант каннского сайта, появившийся в годы потепления, - его давно заменил сайт на китайском. И трудно будет радоваться появлению вдали от Круазетт нового мультиплекса IMAX, куда перенесены многие просмотры: к нему придется ездить на рейсовом автобусе - фестиваль расширяет свою территорию, попутно теряя былую компактность.

Чревата новыми проблемами сама атмосфера кинофорума, рискнувшего пройти в обычном формате в условиях планетарной угрозы. Напомню: это единственный из больших фестивалей, который принципиально настаивает на премьерах только в кинозалах - и никаких виртуальных сеансов. Генеральный директор Тьерри Фремо обещает стопроцентную заполняемость залов - какую опасность будут представлять эти залы, и соблюдение каких дистанций технически возможно при их заполнении, пока неясно. Можно также предвидеть обилие затяжных мини-конфликтов с секьюрити, которым надо будет проверить не только содержимое сумок, но и наличие санитарных QR-кодов, которые то ли нужны при посещении премьер, то ли не нужны. Все это займет время, которого на фестивалях и так вечно не хватает.

Яхты, предмет всеобщего восхищения, теперь объект всеобщего осуждения: портят окружающую среду. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Опубликована афиша показов. Все откроется, как известно, мюзиклом Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Первым российским фильмом, который засветится на каннских экранах, станет "Дело" ("Домашний арест") Алексея Германа-мл. в параллельном конкурсе "Особый взгляд" - Мераб Нинидзе выступает в роли преподавателя провинциального института, отстаивающего свои убеждения; премьера пройдет утром 9 июля. В главном конкурсе первым фильмом с российским участием (кинокомпания СТВ) станет 10 июля "Купе номер шесть" финна Юхо Куосманена - история о путешествии двух молодых людей в поезде Москва - Мурманск в грозовые 90-е годы. 11 июля в "Особом взгляде" пройдет драма "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, а 12-го днем на авансцену главного конкурса выйдут долгожданные "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, снятые по книге екатеринбургского писателя Алексея Сальникова; играют Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Сергей Дрейден.

Есть еще и шестой российский фильм в Каннах - это ультракороткий этюд студента московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания Клима Тукаева, его покажут в программе "Неделя критики". Согласно требованиям конкурса молодых талантов - состязания на приз Nespresso Talents - фильмы должны быть сняты в вертикальном формате 9/16 и не могут превышать хронометраж в три минуты. Подробности об этой картине и ее 23-летнем авторе - здесь.

Обычно в каннских конкурсах довольно много "темных лошадок", которые часто выходят, к общему изумлению, в дамки. На этот раз доминируют фестивальные тяжеловесы, давние любимцы публики. Здесь Шон Пенн с "Днем флага", Нанни Моретти с "Тремя этажами", Пол Верховен с "Бенедеттой" (в нашем прокате - "Искушение"), Жак Одиар с "Олимпиадой", Бруно Дюмон с "Францией", Асгар Фархади с "Героем", Франсуа Озон с фильмом "Все прошло хорошо", Апичатпон Вирасетакул с "Памятью". Женщин-режиссеров, как сказано, на этот раз мало: Джулия Дюкурно с медицинским ужастиком "Титан", Ильдико Эньеди с "Историей моей жены", Катрин Корсини с "Разделением" и Миа Хансен-Лав с семейной драмой "Остров Бергмана".

В начале нашего века фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками" первым проторил путь анимации в конкурсы больших фестивалей. За ним последовали "Шрек" и споры в кулуарах, не стоит ли ему присудить приз за лучшую мужскую роль - состязаться в мастерстве с ним не мог никто. Теперь на каннских экранах уже три анимации: "Где Анна Франк?" Ари Фолмана, "Саммит богов" Патрика Имбера и "Красавица" японца Маморы Хосоды. Сравнивать игровое кино с анимацией, по-моему, то же самое, что сопоставлять зеленое с соленым, но мудрецы в жюри, как всегда, найдут выход из любого безвыходного положения.

Канны - город на двадцати семи холмах. Фото: Валерий Кичин "РГ"

Вершить судьбы участников главного конкурса будет международное жюри во главе со Спайком Ли. Под его крылом пятеро женщин и двое мужчин: режиссер из Австрии Джессика Хауснер ("Малыш Джо"), звезда корейских "Паразитов" Сон Кан Хо, американская актриса Мэгги Джилленхол ("Воспитательница"), француженка Мелани Лоран (незабываемая роль в "Бесславных ублюдках"), канадская актриса и певица Милен Фармер, режиссер Мати Диоп из Сенегала (Приз жюри в Каннах в 2009 году за дебютный фильм "Атлантика"), франко-алжирский актер Тахар Рахим ("Пророк") и режиссер из Бразилии Клебер Мендонса Фильо ("Бакурау").

Победителей "Особого взгляда" назовет жюри под водительством режиссера и актрисы из Великобритании Андреа Арнольд ("Грозовой перевал").