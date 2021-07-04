Минск: Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости

В четвертое десятилетие своей независимости, суверенитета и процветания вступила десятимиллионная Беларусь. Праздничные мероприятия, состоявшиеся накануне по случаю Дня Независимости, отмечают местные обозреватели, создавали во всех регионах Синеокой атмосферу всеобщего торжества и праздничного настроения.

В белорусской столице субботний день начался с возложения цветов и венков к монументу Победы и мемориальному комплексу "Курган Славы" - памятнику в честь подвига воинов Белорусских и Прибалтийского фронтов, которые участвовали в наступательной операции "Багратион".

Возложил венок в этом историческом месте в двадцати километрах от Минска и глава государства, назвав Курган Славы "Символом независимости и свободной жизни". Он напомнил, что здесь заложена капсула с посланием к будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна - беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

Массовые мероприятия: квесты и конкурсы, мастер-классы, фотозоны и дискотеки, сообщает БЕЛТА, прошли во всех районах столицы. А у стелы "Минск - город-герой" тысячи минчан и гостей города вдохновляло многоголосье "Хора Турецкого", выступления белорусских именитых исполнителей.

Апофеозом субботнего вечера стал калейдоскоп всполохов в ночном небе столицы. Разноцветные огненные букеты расцвечивали небо над столичными парками, на набережной Дроздов и у спортивного комплекса "Чижовка-Арена". А перед этим, уточняет агентство, многотысячным хором разнесся по Минску и каждой из областей страны гимн Республики Беларусь.

То, что светлое настроение народного торжества царило во всех регионах республики, подтверждают и новостные порталы. Праздничную программу в Гомеле, например, открыла всебелорусская молитва за родную страну. А чуть позже пестрой лентой растянулось по городу семитысячное шествие горожан, колонну которых возглавили ветераны на ретро-автомобилях. Затем на площади Труда состоялся митинг, выступая на котором глава областного Совета Екатерина Зенкевич назвала третье июля днем, "объединяющим всех, кто почитает славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее".

В городе над Бугом по традиции эпицентром празднований стала крепость-герой. "Это день нашего самосознания, нашей самоидентификации", - поделился своим настроением с репортерами вице-губернатор Брестского региона Геннадий Борисюк. Городские власти, ветераны, представители общественных организаций возложили цветы на площади Свободы к памятнику "Освобождение", установленному в честь войск I Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков.

А в Могилеве масштабная программа была организована у знаменитого мемориального комплекса "Буйничское поле". Именно здесь проходила линия обороны города летом 1941 года, события которой легли в основу сюжета главного произведения Константина Симонова - романа "Живые и мертвые".

Эти герои, сумевшие остановить наступление гитлеровских войск на 23 дня, приковав к себе целый армейский корпус гитлеровской армии, навсегда стали для писателя не просто однополчанами. Всю жизнь вспоминал он те жаркие июльские дни. "Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, - поле под Могилевом", - говорил писатель.

Дорога к самоопределению белорусского народа, напомнил соотечественникам губернатор Витебской области Николай Шерстнев, выступая на торжественной церемонии у мемориального комплекса в честь советских воинов, была долгой и трудной. Немало, подчеркнул он, "было желающих в прошлом поставить народ на колени. Но всегда на их пути вставала сила, имя которой - белорусский характер, отлитый из драгоценного сплава мужества, любви к Отечеству и твердой готовности жертвовать всем во имя свободы".

И тысячи детей, пришедшие на праздник в Витебске, как и в других городах РБ, резюмируют обозреватели, впитывали атмосферу торжественности и единения народа, мира на белорусской земле.

Кстати, остается добавить, что праздничные мероприятия прошли по всей республике без происшествий. Информация об этом опубликована в воскресенье в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой. "Оперативная обстановка в стране была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, - говорится в сообщении. - Наиболее значимые из мероприятий прошли возле мемориального комплекса "Курган Славы" и у обелиска "Минск - город-герой".