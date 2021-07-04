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04.07.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ

Текст: Евгения Думанская

Компания Moet Hennessy решила нанести на этикетки продукции, которая поставляется в Россию, маркировку "игристое вино" вместо "шампанского" для исполнения нового закона.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
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Согласно закону, на ввозимых в Россию напитках должна быть маркировка "игристое вино". Как сообщалось, элитный производитель приостановил поставки, отказавшись называть "игристым вином" свои напитки, произведенные во французской провинции Шампань.

Однако выяснилось, что это лишь временная пауза, которая нужна для того, чтобы внести необходимые корректировки, и название "шампанское" с этикеток все же исчезнет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Moet Hennessy скоро включит упоминание "игристое вино" на своих бутылках, отправленных в Россию, чтобы уважать новый закон", - сказали представители известного производителя.

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