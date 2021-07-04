Названы самые быстро продаваемые автомобили в России

Эксперты выяснили, какие автомобили продавались за последний год быстрее всего, а какие ждали своих покупателей дольше остальных. А заодно сравнили средний срок реализации подержанных машин дилерами и частными продавцами.

Гонки на скорость

Обычно скорость продажи автомобиля, нового или подержанного, различается в зависимости от популярности марки и модели, соотношения уровня оснащения и цены, а в случае с "вторичкой" сроки реализации также зависят от возраста/пробега и технического состояния каждой конкретной машины.

Однако в последнее время решающую роль приобрели наличие автомобилей и количество аналогичных предложений в настоящий момент. В то же время в условиях роста цен, который происходит в этом году чуть ли не каждый месяц, покупатели стали пристальнее искать наиболее выгодные варианты.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в 2021 году на скорость продажи нового автомобиля клиенту влияет, прежде всего, его доступность - есть ли он на складе у дилера, нет ли перебоев с поставкой выбранного авто от производителя. Как при покупке у дилера, так и на вторичном рынке, в массовом сегменте определяющим фактором при выборе авто является его стоимость, а в случае с поддержанными машинами - еще и ликвидность.

"В условиях сохранившегося дефицита новых автомобилей из-за сокращения объемов производства и перебоев в логистических цепочках забрать автомобиль клиент в некоторых случаях сможет не сразу: срок выдачи новых машин увеличился. На вторичном авторынке другая проблема: владельцы 1-3 летних машин не спешат их продавать или сдавать с трейд-ин, срок владения автомобилем увеличивается. Таким образом, выбор авто с пробегом уменьшается, а сроки продажи неликвидных моделей растут", - констатирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

"Горячие пирожки" авторынка

Согласно данным "Авто.ру", среди новых автомобилей быстрее всех за последний год продавались кроссвэны Kia Carnival и пикапы Toyota Hilux, несмотря на то что это нишевые модели: в среднем они находили покупателей за 6 дней. Для сравнения, самый бюджетный автомобиль на российском рынке - Lada Granta - продается в 2,5 раза дольше. Чуть больше времени (7 дней) требуется, чтобы реализовать Kia Seltos, - но все равно это в 1,5 раза меньше, чем показатель конкурирующего Skoda Karoq. За те же 7 дней находит владельца флагманский Audi A8, а конкуренты - BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса - "уходят" за 29 и 24 дня соответственно.

Как поясняет генеральный директор "Автодом Алтуфьево" Евгений Афонин, из-за пандемии объем поставок Audi А8 был сокращен, в результате чего образовался повышенный отложенный спрос на данную модель, и многие клиенты перенесли покупку на более поздний срок, не желая менять бренд. В связи с этим поступающие в продажу Audi А8 находят своего владельца быстрее конкурентов.

Что касается Kia Carnival и обновленного Toyota Hilux, то, по мнению директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, их лидерство по срокам продаж объясняется тем, что эти модели поступили в продажу не так давно, а новинки традиционно в высоком спросе среди клиентов и долго не задерживаются на складах дилеров. Они внешне солидны и брутальны, при этом достаточно практичны и вместительны для большой семьи - этим и объясняется их популярность в дополнение с приемлемой стоимостью.

Среди самых популярных моделей на российском авторынке быстрее всего новых владельцев находят внедорожники Lada Niva Legend (в среднем за 8 дней и вдвое быстрее, чем Niva Travel), Skoda Rapid (10 дней) и Kia Rio (11 дней). Hyundai Creta, Solaris, Lada Largus и Vesta и Volkswagen Polo дилеры реализуют за 11-12 дней. Самые быстро продаваемые премиальные автомобили (кроме Audi A8) - кроссоверы и внедорожники Lexus: GX (9 дней), LX и RX (по 11 дней).

"В премиальном сегменте клиенты больше обращают внимание на комплектацию, поэтому модели с топовым оснащением продаются быстрее. Из ассортимента бюджетных авто, напротив, лучше уходят машины с базовой комплектацией. Традиционно россияне предпочитают иномарки, поэтому первыми продаются доступные модели Skoda, Kia, Hyundai, Volkswagen", - рассказал Денис Мигаль.

"Бэушки" уходят влёт

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Самые "ходовые" модели на вторичном рынке - немолодые бюджетные машины. Правда, говорить о том, что их покупают заметно быстрее, чем другие, не совсем точно: почти все популярные модели за пределами рейтинга продавались максимум за две недели, говорится в исследовании "Авто.ру".

Однако дилеры продают некоторые модели с пробегом быстрее частных продавцов. Например, на поиски покупателя модели Lexus LS у частников уходило около 28 дней, а дилеры продавали аналогичные машины на 8 дней быстрее. Большой седан Hyundai Equus дилеры реализовывали за 18 дней, а частники - за 24 дня.

В целом быстрее всего у дилеров продаются модели Smart Fortwo (9 дней), Mazda CX-7, Great Wall Safe, Peugeot 301, Lada 111, Infiniti JX (по 10 дней). У частников в лидерах (7-8 дней) - Chevrolet Lanos, Daewoo Matiz, Hyundai i20, Lada 112 и 114. Таким образом, у дилеров быстрее всего продаются нишевые модели с пробегом, а у частников - более дешевые.

"Часто будущие владельцы просто боятся покупать дорогостоящие автомобили у частных лиц. Одним из главных ограничений является необходимость передавать за премиальную машину достаточно крупные суммы денег. В этом смысле автосалон официального дилера или компании вроде нашей выглядит надежнее. Второй важный момент - более высокий уровень доверия к техническому состоянию и результатам дилерской проверки автомобиля: она выглядит более объективной, чем то, что говорит частник", - рассуждает генеральный директор CarPrice Маттье Ланнегранд.

В то же время, по его словам, подержанные отечественные машины - достаточно редкие гости на дилерских стоянках. В большинстве случаев они уходят в российские регионы, где спрос на такие машины будет до тех пор, пока они в силу возраста не уйдут с рынка.

Действительно, модели Lada вообще находят новых хозяев быстро - в среднем за 12 дней, причем быстрее продаются недорогие старые модели. А дольше всего держатся объявления с классическими "Нивами" - почти три недели. Свежие модели бренда - Vesta и Xray - "уходят" за 17 дней, Granta и Largus - за две недели, семейство Kalina - за 11 дней. Получается, что устаревшие модели Lada находят покупателей быстрее, чем современные, несмотря на дефицит их аналогов на рынке новых машин.

"Если говорить об устаревших моделях отечественных автомобилей, они отлично подходят для эксплуатации в любом районе нашей страны вне зависимости от качества дорог и наличия ремонтных мастерских - современные аналоги намного "нежнее" своих предшественников. К тому же они не требуют высокотехнологичных оборудований для ремонта, именно поэтому предыдущие поколения отечественных машин продаются гораздо быстрее", - полагает Андрей Каменский.

Ждут не дождутся

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Среди автомобилей, которые дольше всего не могли найти покупателей, - или старые и малопопулярные модели, или дорогие и "заряженные" машины. Антирекорд - 1,5 месяца - за внедорожником Hummer H2, гласят данные "Авто.ру". По пять недель требуется на поиск новых владельцев для Tesla Model S и Audi S5. Быстрее "Теслы" продается заметно более дешевый Chevrolet Volt. Однако гибриды Toyota Prius находят новых владельцев в 2,5 раза быстрее.

Как говорит Евгений Афонин, клиенты ищут автомобили в хорошем техническом состоянии, а "заряженные" модели, как правило, приобретаются для динамичной езды не только в городе, но и на треках, соответственно найти быстрый автомобиль в хорошем состоянии по адекватной цене всегда сложно. Помимо технического состояния покупатели обращают внимание на доступность послепродажного обслуживания автомобиля. Поэтому не удивительно, что бренды, не имеющие дилерской сети в России, достаточно долго ждут своего покупателя.

"Редкие "заряженные" автомобили или машины с электродвигателями действительно достаточно долго продаются. Причина понятна: любой "премиум" рано или поздно потребует существенных финансовых вливаний, сопоставимых подчас со стоимостью новой машины бюджетного класса. Кроме того, моторы в 400-500 л.с. - это высокий транспортный налог, по этой причине гораздо ликвиднее аналогичные модели, но с двигателями до 250 "лошадей"", - отмечает Маттье Ланнегранд.

На складах дилеров обычно задерживаются Mercedes-AMG E-Класса, Mitsubishi Eclipse Cross и Volvo S90 - в среднем на четыре недели. Частные продавцы долго продают УАЗ "Хантер" (33 дня), Chevrolet Express (32 дня), Lifan Cebrium (30 дней).

По словам Андрея Терлюкевича, такие модели, как Hummer H2, Tesla Model S, Audi S5, Mitsubishi Eclipse Cross продаются дольше остальных по причинам высокой стоимости, нетипичного кузова, который не пользуется популярностью у россиян, а также сложностью и большими расходами при эксплуатации и обслуживании.