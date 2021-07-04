Оползень в Японии уничтожил около 80 домов, два человека погибли

Оползень, который сошел в субботу в городе Атами (префектура Сидзуока), мог уничтожить, по предварительным оценкам, около 80 домов. Такую информацию в воскресенье распространил телеканал NHK.

Известно о двух погибших, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести. По данным властей, это число может быть выше. Накануне поздно вечером спасатели обнаружили около 10 человек внутри домов в зоне ЧП. Их жизням ничего не угрожает. Утром четвертого июля возобновилась поисковая операция, пишет ТАСС.

Протяженность оползня составила около двух километров. Власти Сидзуоки отмечают, что в той или иной степени повреждения получили от 100 до 300 домов, оказавшихся на пути стихии. Пока точно оценить ущерб не представляется возможным.

По данным NHK, сильные ливни, обрушившиеся на центральные и восточные регионы Японии, стали причиной остановки скоростных экспрессов. Прервано движение и на самой загруженной железнодорожной линии, которая соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото. Сильные дожди идут уже несколько дней. В отдельных районах Японии за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.