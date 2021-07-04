Плохо светят и быстро перегорают лампы в фарах. Почему и что делать

Если вы заметили, что световой пучок любой из фар стал короче, значит, вероятнее всего, лампе осталось недолго, причем это касается в том числе и современных галогенных, прожекторных и ксеноновых элементов. А бывает, вы только-только поменяли лампу, а она почти сразу вышла из строя. Обозначим основные причины, по которым происходят такие ситуации, а также решения.

Некорректная установка

Чаще всего причиной быстрого выхода из строя ламп в фарах становится их некорректная установка.

Типичный сценарий - когда при закреплении лампы дотрагивались до ее стеклянной колбы голыми руками.

В первую очередь это относится к наиболее греющимся галогенным и ксеноновым лампам.

Если взять их руками, на колбе останется потожировой след, нарушится теплообмен, и со временем в месте попадания жира лампа лопается или вздувается. Таким образом за колбу можно браться только в перчатках, либо через тряпку. Если же контакт все же произошел, не все потеряно. Замасленное место можно протереть при помощи спирта для обезжиривания колбы.

Неоригинальные детали

Многие наверняка в курсе, что лампы, которым автомобили оснащаются в заводских условиях, служат дольше, чем, казалось бы, аналогичные элементы, купленные в автомагазинах. Во многом это связано с более низким качеством запчастей.

Приобретение новых ламп по подозрительно низкой цене - рискованное решение. Желательно покупать световые приборы от проверенных производителей и в авторитетных сетевых магазинах, куда с гораздо меньшей вероятность попадет контрафакт.

Вибрации

Замечено, что лампы быстрее перегорают в автомобилях, которые регулярно ездят по проселку и разбитому асфальту. Соответственно - автомобиль трясет, и эти вибрации не идут на пользу световым приборам. Не менее вредная привычка - с силой бросать капот при закрывании моторного отсека. Светотехника от такого обращения также страдает.

Влага и холод

Когда холодная погода сочетается с высокой влажностью, в фаре может образовываться конденсат. Кроме того, вода может попадать в фары после мойки под давлением или после езды по глубоким лужам, а также через микротрещины в крышках светотехники.

Решить эту проблему можно герметизацией фары или ее заменой на новую. Что касается холодов, при низких температурах уменьшается сопротивление в проводке, увеличивается пусковой ток, а значит больше шансов, что лампа перегорит при запуске двигателя.

Проблемы с электрикой

Распространенной причиной частого перегорания ламп в фарах может быть неисправный генератор и в частности регулятор его напряжения.

В этом случае напряжение в бортовой сети может становиться непостоянным (плавает между 12 В и 16 В), либо повышенным (15-18 вольт). Это приводит к сбоям в различных электронных блоках, в том числе к быстрому перегоранию ламп. Соответственно, имеет смысл регулярно проверять напряжение, выдаваемое генератором автомобиля.

Еще одна вероятная причина перегорания ламп - проблемы с проводкой. Она может быть повреждена в результате неаккуратности владельца или от времени, либо может иметь место плохой контакт клемм. Или, скажем, причина может быть в изношенном аккумуляторе, который быстро разряжается и требует больших токов для зарядки, что влечет за собой перенапряжение бортовой сети автомобиля.

Запуск двигателя с зажженными фарами

При хорошо заряженном аккумуляторе напряжение достигает 12,5-12,7 В. Однако при запуске двигателя, если включен, к примеру, ближний свет, на фару подается напряжение уже 14,3-15 В, то есть на 20% выше рекомендуемого. В результате светотехника выходит из строя, причем это касается как галогенных, так и ксеноновых и светодиодных ламп.