В Гидрометцентре сообщили о "фантастической" температуре воды на курортах РФ

В Черном море температура воды "фантастическая и замечательная". Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, самая теплая вода в настоящее время в Туапсе - плюс 29 градусов. В Анапе и Геленджике - 27 градусов, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов, пишет ТАСС.

Ранее Вильфанд предупредил, что с середины следующей недели новая волна тепла накроет Москву и Подмосковье, а температура воздуха будет достигать 32-34 градусов. По данным метеоролога, нынешняя волна будет похожа на ту, с которой москвичи уже столкнулись в июне.