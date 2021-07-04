В Крыму предупредили о новых ливнях

Фронтальный раздел, который стал причиной наводнения в Крыму 4 июля, задержится над полуостровом еще на двое суток. 5 и 6 июля ожидаются ливни. Об этом журналистам сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Активный холодный фронтальный раздел принес на полуостров сильные дожди с грозами, - сказала Любецкая. - Он покинет территорию Крыма только 7 июля. 5 и 6 июля в Крыму временами ожидаются грозовые дожди различной интенсивности от умеренных до очень сильных.

По ее словам, в Бахчисарайском районе днем 4 июля выпало 133 миллиметра осадков, что составляет две месячные нормы. В горах Ай-Петри - 50 миллиметров, на Ангарском перевале - 32 миллиметра, в Ялте и Феодосии - около 30 миллиметров, то есть месячная норма осадков.

В ГУ МЧС России по Севастополю на 5 июля объявили штормовое предупреждение.

- Ожидается усиление ветра, ночью и днем дождь, гроза. Ветер западный 15-17 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ведомства.