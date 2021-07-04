Россиян предупредили об опасном способе вложения денег

В нынешних условиях самой большой ошибкой, которую может допустить начинающий инвестор, является вложение значительной части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования, надеясь на удачу или чутье. Об этом предупредил основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

По его словам, для долгосрочного инвестора важно иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель. Только так можно защитить свои вложения от различных негативных воздействий.

Сидоров пояснил в интервью агентству "Прайм", что для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Это могут быть акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды - ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции.

Что же касается криптовалют, то их можно назвать самым рисковым активом из-за высокой волатильности. На их стоимость серьезно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. Если государства ужесточат регулирование этой сферы, то есть риск снижения котировок.

Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий назвал лучший способ вложения 100 тысяч рублей. Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции российских и иностранных компаний. "Облигации являются более консервативным инструментом и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", - объяснил Русецкий.