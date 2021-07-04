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04.07.2021 11:16
Рубрика: В мире

Скончавшийся после укола Pfizer украинец не имел хронических заболеваний

Текст: Юрий Чернов

У 47-летнего украинца, скончавшегося через четыре часа после укола вакциной Pfizer, не было хронических заболеваний. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Винницкой области, опубликованном в Facebook. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Фото: JOEL SAGET / AFP
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Мужчина привился препаратом от Pfizer в 13:45 2 июля и уже спустя три с половиной часа после укола почувствовал недомогание - терял сознание, жаловался на тошноту. Прибывшая к месту его проживания бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но уже в 18:02 врачи констатировали смерть.

"По электронной амбулаторной карте пациента - хронические заболевания не регистрируются. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаки анафилактики, шок, тромбоз нет. Расследование продолжается, ожидаем результатов морфо-гистологических исследований. Как только они станут известны, мы обязательно анонсируем любые новые найденные факты", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Власти также сообщили, что еще пять человек были привиты из той же апмулы, что использовалась для вакцинации скончавшегося мужчины. По информации департамента, их состояние оценивается как "удовлетворительное". Министерство здравоохранения Украины заявило, что этот инцидент будет расследован самым тщательным образом, и напомнило, что официально в стране до этого не было зафиксировано ни одного летального случая из-за вакцинации от коронавируса. Случаи смерти после вакцинации препаратом Covishield, индийского аналога Astrazeneca, местный минздрав называет "совпадениями". Таких "совпадений" в Незалежной к настоящему моменту зафиксировано уже четыре.

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