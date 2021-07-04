Тест-драйв обновленного Mitsubishi Pajero Sport: остался за старшего

Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport к лету 2021 года добрался, наконец, до российских покупателей. Японцы не отделались дежурным фейслифтом и хорошенько потрудились особенно по части интерьера и новых опций. Чтобы составить своё впечатление о внедорожнике, после окончательного ухода на покой "старшего" Pajero, превратившегося в флагмана марки, корреспондент "РГ" проехал на обновлённом Pajero Sport из Тюмени в Тобольск и обратно.

Не навреди. Пожалуй, именно этой заповеди прежде всего стараются придерживаться автопроизводители, проводя рестайлинги своих успешных, давно зарекомендовавших себя моделей. Получается это далеко не у всех и не всегда, но в случае с компанией Mitsubishi, которая всегда выделялась на общем фоне определённым консерватизмом, таких "осечек" почти и не бывает - японский бренд явно не из тех, кто всегда идёт в ногу со временем, поэтому что улучшить и добавить в их машинах всегда найдётся.

После недавнего окончательного ухода с рынка "старшего" Pajero бремя флагмана марки легко на Pajero Sport, что подразумевает дополнительную ответственность. Тем интереснее было испытать в деле рестайлинговую версию модели, которая почти с двухлетним опозданием добралась сначала до конвейера на заводе в Калуге.

Что нового

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Заметные изменения произошли в передней части автомобиля, там появился новый блок, собранный из светодиодных противотуманок, активной системы подсветки поворота, а также самих "поворотников". Кроме того, конструкторы были вынуждены приподнять переднюю линию капота на 40 мм. Пришлось - потому, что сделано это было ради того, чтобы сохранить в линейке бензиновый мотор, от которого в противном случае пришлось бы отказаться из-за строгих нормативов безопасности в случае наезда на пешеходов.

Забегая вперёд, стоит отметить, что из-за слишком задранного капота и невысокой посадки обзор оставлял желать лучшего. То есть сесть повыше, конечно, можно, но человеку с внушительным ростом пространства над головой в этом случае почти не останется.

И если на асфальте с этим можно было как-то свыкнуться, то на бездорожье отсутствие понимания, что там под колёсами откровенно напрягало. Благо в нашей комплектации машина была оснащена четырьмя камерами со всех сторон автомобиля - в критические моменты можно было ими воспользоваться.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Сзади дизайнеры не пожалели, пожалуй, самую узнаваемую часть во всём облике внедорожника: вытянутые красные "слёзы" задних фонарей стали немного короче за счёт отделения и переноса на бампер секции противотуманок - получилось неплохо. Также была изменена форма нижней части крышки багажника, что по идее должна эффективно отводить воду и грязь не за шиворот, как сейчас, а к её уголкам. Вдобавок, появилась у Pajero Sport и антенна на крыше в виде акульего плавника.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Если изменения в экстерьере можно назвать больше косметическими, то с интерьером вышло поинтереснее. Японцы постарались устранить прежние мелкие "косяки", сделав машину прежде всего более удобной. И хотя салон в целом по-прежнему выглядит несколько простовато, а жёсткий пластик в машине почти за 4 млн рублей вызывает в голове лёгкий когнитивный диссонанс, позитивные изменения внутри машины на лицо.

Прежде всего, внутри теперь появились места для телефона и прочей мелочёвки. Раньше класть всё это, по сути, некуда было и обладателям Pajero Sport приходилось делать мучительный выбор между лежащим под рукой смартфоном или горячим кофе - подстаканник не резиновый.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Новая ниша внизу центральной консоли, за рычагом АКПП, решает эту проблему. К тому же появилось дополнительное пространство и под ней, с доступом по бокам. Ещё один плюсик в карму инженеров - мягкие кожаные накладки, обрамляющие боковые кромки центрального тоннель в районе коленей. Многие автовладельцы, особенно габаритные, жаловались на неудобства в связи с этим, в итоге японцы прислушались.

Не забыли и о пассажирах сзади - им доступны два USB-порта и полноценная розетка на 220 вольт.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Обновлённый Pajero Sport получил мультимедийную систему Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном, у которой, о чудо, вопреки нынешней моде вновь появились удобные тактильные регуляторы громкости - теперь не нужно для этого копаться в меню.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Появилась у внедорожника и цифровая приборная панель, которой, впрочем, далеко до лучших образцов. Практической пользы от неё немного и аналоговый вариант, пожалуй, смотрелся бы более уместно.

Куда больше толку от системы AutoHold, которая призвана заметно облегчить движение по пробкам - при кратковременной остановке можно спокойно убрать ноги с тормоза: даже в режиме Drive автомобиль останется на месте, но только при отсутствии уклона и не дольше, чем на 10 минут.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Из других новшеств в Pajero Sport можно выделить внедрение электропривода двери багажника. Открыть или закрыть его можно в том числе с помощью бесконтактного движения ногой, а также со смартфона.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Двигатели, трансмиссия, ходовая - всё без изменений. Помимо представленной на тест дизельной версии с проверенным 2,4-литровым агрегатом мощностью 181 л.с., на которую и делают ставку большинство покупателей Pajero Sport, в двух верхних комплектациях доступен ещё и трёхлитровый бензиновый мотор мощностью 209 "лошадок".

Трансмиссия Super Select 4WD II с межосевым дифференциалом от Thorsen даёт возможность выбрать один из четырех режимов блокировок, в том числе с "понижайкой". Трансмиссия позволяет подключать все четыре колеса прямо на ходу, до скорости в 100 км/ч. Благодаря рамной конструкции внедорожного потенциала тут хватит любому искателю приключений.

Кстати, длина машины увеличилась на 40 мм за счёт переднего и заднего свесов, при этом геометрическая проходимость осталась на прежнем уровне. Высота, за счёт того самого плавника, выросла на 20 мм, а вот клиренс остался на уровне - 218 мм.

Как едет

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Тест-драйв внедорожника проходил в Тюменской области и по меркам Pajero Sport маршрут был весьма пресноват. Дорога из Тюмени в Тобольск хоть и активно ремонтируется со всеми вытекающими неудобствами, но серьёзно протестировать такой автомобиль не позволяет.

С другой стороны, а нужно ли это, если все основные элементы остались прежними? Несколько небольших внедорожных участков, всё же запланированных на маршруте, в условиях лета и отсутствия дождя не представляли никакой сложности не только для такого серьёзного автомобиля как Pajero Sport, но и для любого полноприводного кроссовера.

На шоссе внедорожник особо ничем не удивил. С восьмиступенчатым автоматом и дизелем разгоняется дизельный Pajero Sport до "сотни" почти за 12,5 секунд. Отнюдь не спортивная динамика не позволяет слишком увлекаться обгонами по встречке. Тем не менее, отметка в 160-170 км/ч достигается достаточно уверенно и в целом автомобиль, что называется "едет".

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

При этом шум от двигателя на средних и больших скоростях уступает аэродинамическому и после отметки в 120-130 км/ч переговариваться в салоне обычным голосом уже тяжеловато. Итоговый усреднённый расход топлива после дороги туда и обратно составил порядка 10 литров - не так уж и плохо с учётом высокоскоростных отрезков и нескольких грунтовок.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

На условном бездорожье о плавности хода по асфальту, конечно, пришлось позабыть - далеко не всегда подвеска проглатывала разного рода неровности и предсказать как она отреагирует на очередную ямку непросто. Однако в целом передняя подвеска стала более собранной.

Тем более, что из-за склонности к "козлению" при быстрой езде по неровной дороге японцы её по просьбе наших же инженеров специально доработали. Впрочем, окончательно проблему так и не решили - раскачка и подпрыгивания кузова всё равно есть, но в той или иной форме такое встречается и у других рамных внедорожников.

Итоги

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

У Pajero Sport в России доступно шесть комплектаций - четыре дизельных и две бензиновых. Ценник на модель стартует с 2 929 000 рублей. За эти деньги покупатель получит практический "пустой" автомобиль в базовой комплектации Invite с дизельным мотом и шестиступенчатой механикой.

Топовое дизельное исполнение Ultimate обойдётся уже в 3 819 000 рублей. Бензиновая версия в комплектации Instyle будет стоить 3 519 000 рублей, а Ultimate - 3 869 000 рублей. Ничего дороже в линейке Mitsubishi сейчас нет и с уходом "старшего" Pajero в ближайшее время вряд ли появится.

Позиции у Pajero Sport на нашем рынке неплохие - в прошлом году японцы продали 4679 экземпляров, что, конечно, намного меньше, чем у статусного Toyota Land Cruiser Prado, но ощутимо больше, чем у непосредственных конкурентов в лице Haval H9 и Toyota Fortuner. Выход обновлённой модели должен положительно сказаться на продажах новоявленного флагмана Mitsubishi.

Японцы действительно постарались и дежурный рестайлинг третьего поколения, хоть и с большим опозданием добравшийся до России, получился отнюдь не для галочки, а очень даже по делу. С другой стороны и родовые недостатки у модели никуда не делись. Поэтому при наличии сильных конкурентов, в том числе по значительно более доступной цене, радикального роста интереса к Pajero Sport ждать всё же не приходится.