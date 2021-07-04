В крупнейших городах России начало дешеветь жилье

На вторичном рынке в июне эксперты консалтинговой группы SRG отметили падение стоимости жилья по сравнению с маем.

Как отметили эксперты, отрицательная динамика в крупнейших городах страны наблюдается впервые с 2020 года.

Сильнее всего подешевело жилье в Омске - за месяц стоимость в среднем снизилась на 3,65%, при этом за год цены поднялись на 21,18%. Более чем на 3% упали в июне цены на "вторичку" в Нижнем Новгороде, годовой рост составил 21,34%.

Также ощутимо упали цены на жилье в Казани - 2,98%, в Самаре (2,48%) и Перми (2,39%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на недвижимость продолжили расти - на 0,05% и 0,24% соответственно, передает "Прайм".

Ранее специалисты назвали российские города, где на медианную зарплату можно купить больше всего жилплощади. Лидерами стали Магнитогорск, Нижний Тагил и Курган.