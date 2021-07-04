В крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек

Согласно последним сведениям, обнародованным командованием военно-воздушных сил Филиппин, в результате крушения на архипелаге Сулу военно-транспортного самолета C-130 погибло по меньшей мере 29 человек. В ближайший от места катастрофы госпиталь были доставлены 50 человек, получившие травмы различной степени тяжести. На борту самолета находилось 85 человек, большая часть из которых - военнослужащие. По другим сведениям на борту могло находится 92 человека, включая восемь членов экипажа.

Напомним, самолет с бортовым номером 5125 вылетел с авиабазы Хесус Вильямора в аэропорт Лумбия, а затем переправил персонал в аэропорт Холо. Точных сведений о причине катастрофы пока что не называется.

Тем не менее, согласно заявлению командующего вооруженными силами Филиппин Сирилито Собеджана, самолет упал у взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Экипаж C-130, согласно сообщениям местных СМИ, пытался уйти на второй круг, однако низкая скорость и высота, на которой на тот момент находился самолет, не позволили этого сделать.