Врачи рассказали о "желудочном синдроме" при заражении индийским штаммом

Индийский штамм коронавируса "Дельта" может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Именно на такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, обычно врачи не знают, какой штамм у пациента, "потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса". Однако после того, как стал распространяться штамм "Дельта", заболевшие все чаще жалуются на диарею, боли в животе. "Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия", - цитирует ТАСС Никишенкова.

Появление проблем с ЖКТ у пациентов, заразившихся штаммом "Дельта", подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что для штамма "Дельта" характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид". "Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос", - отметил врач.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев убежден, что все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся первоначальным штаммом коронавируса, остались актуальными и для "Дельты". Он подчеркнул, что в первую очередь повышается температура - "это как было, так и осталось".

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии из-за штамма "Дельта", так как он легко передается и быстро становится доминирующим во многих странах. Этот вариант коронавируса продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения.