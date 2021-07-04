ВВС Израиля нанесли удары по целям ХАМАС в Газе ответ на поджоги

В ночь на воскресенье израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху и ракетной установке движения ХАМАС в секторе Газа. По данным армии Израиля, это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства.

О пострадавших информации нет, пишет ТАСС. Государственное радио "Кан" сообщает, что в результате запуска шаров из Газы на израильских полях в приграничных районах в пятницу и субботу возникло несколько пожаров, нанесен ущерб.

В предыдущий раз Израиль атаковал цели в Газе в ночь на второе июля. Тогда также под удар попал оружейный цех ХАМАС. Отмечалось, что армия заблаговременно предупредила находившихся в здании оружейного цеха об атаке.