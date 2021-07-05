Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 241-ФЗ "О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2005, N 52, ст. 5574; 2009, N 52, ст. 6453; 2010, N 21, ст. 2530; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 29; 2018, N 53, ст. 8456) следующие изменения:

1) в статье 195:

а) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

б) в абзаце первом части второй слова "должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем," заменить словом "должника";

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное арбитражным управляющим или председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.";

г) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.";

д) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 196 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.";

2) статью 196 изложить в следующей редакции:

"Статья 196. Преднамеренное банкротство

1. Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) лицом с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.".

Статья 2

В части первой статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 23, ст. 2200; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 27, ст. 4257; N 28, ст. 4559; 2017, N 24, ст. 3484; N 31, ст. 4752, 4799; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4111; N 52, ст. 7818; 2020, N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 50, ст. 8070) цифры "195," заменить словами "195 частями первой, второй и третьей,".

Президент Российской Федерации В. Путин