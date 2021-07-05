Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; N 52, ст. 6951,6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339, 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 85, 86; 2017, N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 77, 82; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165; N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4416; 2020, N 6, ст. 595; N 15, ст. 2242; N 17, ст. 2713; N 31, ст. 5027; N 42, ст. 6516; N 50, ст. 8057; 2021, N 1, ст. 56; N 9, ст. 1469, 1475) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктами 9 - 23 следующего содержания:

"9. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, а также членов его семьи (в случаях, предусмотренных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации) продлевается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, а также членов его семьи (в случаях, предусмотренных федеральным законом или международными договорами Российской Федерации) в случае заключения им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) на неопределенный срок продлевается до одного года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с настоящим Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении.

10. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося членом семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, продлевается на срок до одного года с даты его въезда в Российскую Федерацию. Указанный срок временного пребывания может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.

Членами семьи гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации, признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), родители (усыновители), дедушки, бабушки, внуки.

11. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, имеющего статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной программы, продлевается на срок действия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

12. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, продлевается на девяносто дней со дня признания его носителем русского языка.

13. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение девяноста календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу в соответствии с пунктом 46 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Иностранные граждане, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Иностранным гражданам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, прошедшим обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, выдается документ, подтверждающий прохождение ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

На территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, при наличии технической возможности для его изготовления, определяемой федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Указанный документ может использоваться органами государственной власти для идентификации иностранного гражданина с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Формы, описание и порядок учета документов, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

14. На территориях отдельных субъектов Российской Федерации, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, уполномоченное федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и находящееся в его ведении федеральное государственное унитарное предприятие (далее - подведомственное предприятие) оказывает содействие территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, указанных в абзацах первом и втором пункта 13 настоящей статьи, и их фотографировании, а также в приеме и передаче в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел медицинских документов, подтверждающих прохождение иностранными гражданами медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи.

Порядок оказания содействия подведомственным предприятием территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографировании, а также требования к информационному взаимодействию подведомственного предприятия и территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

15. На территории города федерального значения Москвы содействие территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, указанных в абзацах первом и втором пункта 13 настоящей статьи, и их фотографировании, а также в приеме и передаче в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел медицинских документов, подтверждающих прохождение иностранными гражданами медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи, может оказываться уполномоченной данным субъектом Российской Федерации организацией (далее - уполномоченная организация).

Порядок оказания уполномоченной организацией содействия территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографировании, а также порядок информационного взаимодействия уполномоченной организации и территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Привлечение уполномоченной организации для оказания содействия территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографировании осуществляется по мотивированному предложению высшего должностного лица города федерального значения Москвы на основании решения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о привлечении уполномоченной организации для оказания содействия территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографировании и соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом Российской Федерации.

Содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подведомственным предприятием и уполномоченной организацией в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

Содействие подведомственного предприятия и уполномоченной организации в проведении фотографирования иностранных граждан включает в себя деятельность по получению и передаче фотографической информации (изображения лица в электронной форме) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Фотографическая информация (изображение лица в электронной форме), полученная подведомственным предприятием и уполномоченной организацией, передается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел незамедлительно и после передачи уничтожается указанными подведомственным предприятием и уполномоченной организацией.

16. Содействие территориальному органу федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, указанных в абзацах первом и втором пункта 13 настоящей статьи, и их фотографировании осуществляется подведомственным предприятием и уполномоченной организацией без привлечения средств федерального бюджета.

17. Для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные граждане, указанные в абзацах первом и втором пункта 13 настоящей статьи, за исключением лиц, прошедших обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О беженцах", обязаны лично обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел либо в подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи медицинского освидетельствования.

18. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, за исключением лиц, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О беженцах", и имеющих действительные документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, в течение девяноста календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением лиц, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О беженцах", и имеющих действительные документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, обязаны пройти медицинское освидетельствование, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Порядок проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, наличия или отсутствия у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), а также формы бланков и сроки действия медицинских документов, выдаваемых по результатам указанных химико-токсикологических исследований и медицинских освидетельствований, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

19. Иностранные граждане, указанные в пункте 18 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней со дня истечения срока действия медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования, предусмотренного настоящим Федеральным законом или Федеральным законом "О беженцах", обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование, предусмотренное пунктом 18 настоящей статьи, и представить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию документы об отсутствии факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, медицинские документы об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Порядок представления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел либо в подведомственное предприятие или уполномоченную организацию медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи, порядок передачи подведомственным предприятием или уполномоченной организацией в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел указанных медицинских документов и сроки их хранения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

20. Положения пунктов 13 и 18 настоящей статьи не распространяются на иностранных граждан:

1) являющихся гражданами Республики Беларусь;

2) являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками представительств международных (межгосударственных, межправительственных) организаций на территории Российской Федерации или сотрудниками представительств и должностными лицами иных организаций, которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации предоставлен статус, аналогичный статусу международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, а также членами семей указанных лиц;

3) не достигших возраста шести лет.

21. На основе принципа взаимности действие пунктов 13 и 18 настоящей статьи не распространяется на иностранных граждан, являющихся:

1) главами дипломатических представительств и главами консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации;

2) владельцами дипломатических, служебных паспортов (в том числе специальных, официальных и иных паспортов, признаваемых Российской Федерацией в этом качестве) и въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязанностей должностных лиц иностранных государств;

3) сотрудниками и членами административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств;

4) членами семей лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.

22. Перечень иностранных государств, в отношении отдельных категорий граждан которых, указанных в пункте 21 настоящей статьи, применяются на основе принципа взаимности положения пунктов 13 и 18 настоящей статьи, утверждается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел.

23. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, указанных в пунктах 13 и 18 настоящей статьи, сокращается в случае неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей по прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, указанных в пунктах 13 и 18 настоящей статьи, сокращается, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении таких граждан принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, если по результатам медицинского освидетельствования, предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи, установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо установлено, что данные иностранные граждане страдают заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-Ф3 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", либо страдают одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.";

2) в статье 51:

а) в пункте 1 слова "до ста восьмидесяти суток или сократить установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона" заменить словами "или сократить";

б) в пункте 2 слова "срока, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона," заменить словами "срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации";

3) в статье 52:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"На территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации при наличии технической возможности для его изготовления, определяемой федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдается лицу без гражданства, указанному в абзаце первом настоящего пункта, в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения, пола. Указанный документ может использоваться органами государственной власти для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) пункт 7 после слов "описание бланка временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации," дополнить словами "в том числе в форме карты с электронным носителем информации,";

4) в статье 6:

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Комиссии, указанные в абзаце втором настоящего пункта, образуются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации включаются в состав комиссий по согласованию с руководителями указанных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Порядок образования и организации работы комиссий утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) подпункт 11 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"11) являющемуся гражданином Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины;";

в) пункт З1 дополнить словами ", а также лицу без гражданства, постоянно проживавшему на территории Украины, признанному беженцем либо получившему временное убежище на территории Российской Федерации";

5) в статье 8:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта.

На территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации вид на жительство при наличии технической возможности для его изготовления, определяемой федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Указанный документ может использоваться органами государственной власти для идентификации иностранного гражданина с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Положение абзаца второго настоящего пункта не применяется при выдаче вида на жительство лицу без гражданства.

Вид на жительство выдается лицу без гражданства сроком на 10 лет.

Вид на жительство в форме карты с электронным носителем выдается сроком на 10 лет.

Вид на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, указанным в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному высококвалифицированному специалисту.";

б) в пункте 6:

подпункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 3 настоящей статьи";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) окончания срока действия вида на жительство, в случаях, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 3 настоящей статьи.";

6) в статье 13:

а) пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Иностранные граждане при получении разрешений на работу в соответствии со статьями 132 и 135 настоящего Федерального закона подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при обращении с заявлением об оформлении патента.";

б) в абзаце втором пункта 9 слова ", включая правила передачи данных по каналам связи с использованием информационных систем," исключить;

7) в статье 132:

а) пункт 62 признать утратившим силу;

б) пункт 171 признать утратившим силу;

8) в статье 133:

а) абзац второй пункта 4 после слов "десяти рабочих дней" дополнить словами ", а при наличии сведений о постановке иностранного гражданина на учет в налоговом органе не позднее пяти рабочих дней";

б) пункт 12 после слов "десяти рабочих дней" дополнить словами ", а при наличии сведений о постановке иностранного гражданина на учет в налоговом органе не позднее пяти рабочих дней";

в) в пункте 29:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Формы патента, формы заявлений, представляемых в связи с оформлением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте, а также перечень сведений, содержащихся в патенте, в том числе предусмотренном в абзаце третьем настоящего пункта, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"На территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации патент при наличии технической возможности для его изготовления, определяемой федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодных для его идентификации), а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Указанный документ может использоваться органами государственной власти для идентификации иностранного гражданина с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

абзац шестой признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 30 следующего содержания:

"30. Заявления, указанные в пунктах 2, 9, 15, абзаце четвертом пункта 16 и пункте 26 настоящей статьи, с предоставлением необходимых документов могут быть поданы в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Патент не может быть выдан в форме электронного документа.";

9) пункт 9 статьи 151 признать утратившим силу;

10) главу I дополнить статьей 152 следующего содержания:

"Статья 152. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата (далее - федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере образования.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) является соблюдение организациями, указанными в пункте 2 статьи 151 настоящего Федерального закона, обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля (надзора), применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федерации.";

11) статью 18 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Заявления об оформлении разрешения на работу, о продлении срока действия разрешения на работу, о выдаче дубликата разрешения на работу, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу, ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста с предоставлением необходимых документов могут быть представлены на бумажном носителе, а также поданы в форме электронных документов с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3806; 2001, N 11, ст. 1002; 2002, N 30, ст. 3032, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 24, ст. 2832; 2008, N 19, ст. 2094; N 52, ст. 6227, 6235; 2009, N 1, ст. 30; 2010, N 21, ст. 2524; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3867; 2013, N 19, ст. 2326; 2014, N 23, ст. 2930; N 48, ст. 6638; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 27, ст. 3945; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 82; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 29, ст. 4519) следующие изменения:

1) в части первой статьи 9:

а) пункт "п" изложить в следующей редакции:

"п) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу;";

б) пункт "ф" изложить в следующей редакции:

"ф) иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации;";

в) дополнить пунктом "х" следующего содержания:

"х) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 дней со дня въезда в Российскую Федерацию, за исключением лиц, прошедших обязательную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с пунктами "з" - "л", "п" - "с" настоящей части.";

2) в статье 11:

а) абзац седьмой части первой изложить в следующей редакции:

"лиц, указанных в абзацах втором, седьмом - девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта "в", пунктах "г" - "е", "з" - "л", "п" - "с", "ф" и "х" части первой и в части второй статьи 9 настоящего Федерального закона, - органы внутренних дел. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация лиц, указанных в пунктах "п" и "х" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, может проводиться органами внутренних дел при содействии, в том числе в части получения дактилоскопической информации, федерального государственного унитарного предприятия, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и находящегося в его ведении (далее - подведомственное предприятие), или организации, уполномоченной городом федерального значения Москвой (далее - уполномоченная организация). Указанное содействие в проведении государственной дактилоскопической регистрации включает в себя деятельность по получению и незамедлительной передаче дактилоскопической информации в органы внутренних дел.";

б) в части третьей слова "в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" части первой" заменить словами "в пунктах "и", "л", "п", "с", "ф" и "х" части первой";

в) в части четвертой слова "в пунктах "и", "л", "п", "с" и "ф" части первой" заменить словами "в пунктах "и", "л", "п", "с", "ф" и "х" части первой";

3) в статье 12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Основные требования к учету, хранению и использованию дактилоскопической информации";

б) в части первой слова "Условия хранения" заменить словами "Условия учета, хранения";

в) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Государственные органы, указанные в статьях 11 и 14 настоящего Федерального закона, а также подведомственное предприятие и уполномоченная организация обязаны соблюдать конфиденциальность дактилоскопической информации и обеспечивать ее безопасность. Должностные лица государственных органов, указанных в статьях 11 и 14 настоящего Федерального закона, работники подведомственного предприятия и уполномоченной организации несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";

4) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Сроки хранения дактилоскопической информации

Органы внутренних дел хранят дактилоскопическую информацию о лицах, указанных в статье 8 и части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, до достижения ими возраста 100 лет или установления факта их смерти, за исключением дактилоскопической информации о лицах, указанных в пункте "о" части первой статьи 9, и случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона.

Органы внутренних дел хранят дактилоскопическую информацию о неопознанных трупах до установления личности человека, но не более 10 лет.

Органы, указанные в абзаце третьем части первой статьи 11 настоящего Федерального закона, хранят дактилоскопическую информацию о лицах, указанных в абзаце шестом пункта "в", пунктах "в1", "в2", "в3" и "в4" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, до увольнения их со службы (с работы), после чего указанные органы с соблюдением требований, предусмотренных частью второй статьи 11 настоящего Федерального закона, направляют материальные носители, содержащие дактилоскопическую информацию об этих лицах, в органы внутренних дел, которые хранят дактилоскопическую информацию об этих лицах до достижения ими возраста 100 лет или установления факта их смерти.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, федеральные государственные учреждения, имеющие право выдачи удостоверений личности моряка, в том числе администрации морских портов, хранят дактилоскопическую информацию о лицах, указанных в пункте "о" части первой статьи 9 настоящего Федерального закона, до достижения данными лицами возраста 75 лет.";

5) статью 15 дополнить частью пятой следующего содержания:

"Дактилоскопическая информация, полученная подведомственным предприятием и уполномоченной организацией, уничтожается ими после передачи указанной информации в органы внутренних дел.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты "а" и "б" пункта 4, пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 3, подпункт "в" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 24 августа 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин