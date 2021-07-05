Автопарк страны за год постарел на пять месяцев

Автопарк России в этом году постарел почти на полгода, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в анализе рынка, проведенного экспертами автомобильного портала Дром.

Эксперты проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на пять месяцев - до 14 лет и 10 месяцев.

Сегодня самые "молодые" марки на дорогах страны - это Datsun российской сборки (средний возраст - 4,5 года) и китайские Geely и Lifan (8 и 7,5 года соответственно). А самые "взрослые" - Toyota со средним возрастом в 17,7 года. Вторую и третью строчку занимают Honda и Mitsubishi - машинам этих марок в среднем "исполнилось" по 16 лет.

Самый "свежий" автопарк - в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 года. На втором месте рейтинга молодых машин Москва. В столице средний возраст автомобилей - 11,3 года. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО - 11,4 года. Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 19,5 года, в Республике Алтай - 19,4 года, в Еврейской автономной области - 19 лет.

Десять лет назад доля машин возрастом до семи лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов, основная причина стремительного старения автопарка в стране - рост цен на машины. За первую половину текущего года цены на новые автомобили выросли в среднем на 7%, а на поддержанные - на 9%.

В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится - автопарк страны продолжит стареть, отмечают аналитики.