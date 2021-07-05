Более 130 россиян остаются в изоляции на Кубе

По ее словам, положительный результат на коронавирус дали тесты 137 человек, прибывших в страну с 30 июня по 3 июня. В настоящее время ожидаются результаты повторных проверок, некоторые их них станут известны сегодня в течение дня.

Напомним, ранее свыше 200 российских туристов, прилетевших на Кубу, были помещены на карантин. Перед вылетом они сдавали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты. Однако новые тесты, проведенные уже на Кубе, показали, что они могут быть инфицированы. В связи этим путешественников изолировали.

В настоящее время с более чем 100 человек уже сняли ограничения, остальные ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования.

Как заверил посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья, власти республики предпримут все необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы российских туристов.