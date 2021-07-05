На Главный парад ВМФ привлекут более 20 вспомогательных судов

Для обеспечения прохода кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 25 июля привлекут более двух десятков судов вспомогательного флота. Такое решение адмиралы приняли на совещании под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

"Для решения задач буксирных и швартовых операций, пополнения запасов топлива и пресной воды кораблей, принимающих участие в тренировках и проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, планируется привлечь 20 буксирных судов и танкеров различного класса из числа судов обеспечения Северного и Балтийского флотов", - сообщили в понедельник, 5 июля, в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там проинформировали, что ранее силами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Ленинградской военно-морской базы была проделана работа по водолазному осмотру и очистке мест стоянок кораблей-участников парада на рейдах Кронштадта и Невы.

Также сообщается, что все такие экипажи уже обеспечили морскими навигационными картами акваторий мест проведения тренировок и Главного военно-морского парада. Кроме того, для профильных специалистов организовали специальные занятия по навигационным особенностям морских районов по маршрутам межфлотских переходов в Кронштадт и Санкт-Петербург.

Напомним, что 31 мая на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что в военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России в этом году примут участие порядка 200 кораблей и до 15 тысяч военных.

Что касается пятого в истории России Главного военно-морского парада, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, то там задействуют 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые к мероприятию привлекут корабли Пограничного управления ФСБ России.

По словам Шойгу, военно-морские парады также состоятся в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке. Военно-морской парад пройдет в Средиземном море - в порту Тартус.