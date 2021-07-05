На Главный парад ВМФ привлекут более 20 вспомогательных судов

Новости

Федун призвал РФС уволить Черчесова с поста тренера сборной России 15:40
Сотрудники МУРа раскрыли новую схему дистанционного мошенничества 15:33
В Якутии при обследовании лесного пожара пропали три чиновника 15:31
Врач описал головную боль при коронавирусе 15:30
В двух городах Красноярского края ввели режим "черного неба" 15:25
На "Иннопроме" презентовали площадки Уральской индустриальной биеннале 15:23
С 5 июля в МГУ не будут допускать непривитых сотрудников 15:21
Минпромторг назвал регионы с самой эффективной промышленной политикой 15:19
Владимир Путин приедет в Кузбасс 15:18
Генпрокуратура Беларуси обратилась к РФ с запросом о выдаче Агурбаш 15:15
Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина 15:08
Суд Петербурга запретил еще два аниме - "Акира" и "Эльфийская песнь" 15:07
В Грозном семилетняя девочка утонула в бассейне 14:50
Представитель МакSим ответила на сообщения о VIP-лечении певицы 14:48
Мурашко призвал расширить возможности для вакцинации медиков 14:48
Путин и Беннет обсудили сотрудничество и борьбу с коронавирусом 14:35
Жительница Волгограда отсудила 300 тысяч рублей за мокрый пол в магазине 14:32
Видео: На "Иннопроме" показали робота-собаку 14:32
Жена Петра Мамонова отреагировала на информацию о его смерти 14:31
Губернатор Кубани прибыл в Сочи на место удара стихии 14:29
На Урале из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС 14:21
В Крыму нашли мертвой женщину, пропавшую во время наводнения 14:16
Назван точный диагноз скончавшегося от COVID Владимира Меньшова 14:13
Мишустин обещал выделить средства на детскую больницу в Свердловской области 14:10
В Крыму машины туристов застряли у пещерного города Эски-Кермен 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
05.07.2021 15:27
Рубрика: Власть

На Главный парад ВМФ привлекут более 20 вспомогательных судов

Текст: Юрий Гаврилов
Для обеспечения прохода кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 25 июля привлекут более двух десятков судов вспомогательного флота. Такое решение адмиралы приняли на совещании под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.
Фото: Ирина Мотина/ РИА Новости Фото: Ирина Мотина/ РИА Новости
Фото: Ирина Мотина/ РИА Новости

"Для решения задач буксирных и швартовых операций, пополнения запасов топлива и пресной воды кораблей, принимающих участие в тренировках и проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, планируется привлечь 20 буксирных судов и танкеров различного класса из числа судов обеспечения Северного и Балтийского флотов", - сообщили в понедельник, 5 июля, в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: Rob Schleiffert/Wikimedia.org
На параде в честь юбилея ВМФ России покажут палубные истребители

Там проинформировали, что ранее силами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Ленинградской военно-морской базы была проделана работа по водолазному осмотру и очистке мест стоянок кораблей-участников парада на рейдах Кронштадта и Невы.

Также сообщается, что все такие экипажи уже обеспечили морскими навигационными картами акваторий мест проведения тренировок и Главного военно-морского парада. Кроме того, для профильных специалистов организовали специальные занятия по навигационным особенностям морских районов по маршрутам межфлотских переходов в Кронштадт и Санкт-Петербург.

Напомним, что 31 мая на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что в военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России в этом году примут участие порядка 200 кораблей и до 15 тысяч военных.

Что касается пятого в истории России Главного военно-морского парада, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, то там задействуют 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Впервые к мероприятию привлекут корабли Пограничного управления ФСБ России.

По словам Шойгу, военно-морские парады также состоятся в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке. Военно-морской парад пройдет в Средиземном море - в порту Тартус.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Путин оценил темпы диверсификации "оборонки"
На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле