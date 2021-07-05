Доктор Румянцев: Вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше, чем через год

Массовая вакцинация подростков от коронавирусной инфекции может начаться не ранее 2022 года. Так считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его словам, решение о начале вакцинации подростков будет принято по итогам клинических испытаний, которые проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

"Весь мир по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения перешел на вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет и беременных женщин. Мы надеемся, что исследование, которое сейчас проходит, даст нам необходимую информацию, чтобы подготовиться к массовой вакцинации подростков. Но реально массовая вакцинация начнется не ранее 2022 года, поскольку для полноценных клинических исследований потребуется около года", - заявил он.

Доктор Румянцев считает вакцинацию детей очень важной мерой против распространения коронавируса среди населения. Ведь если даже дети переносят заболевание в легкой форме или могут совсем не болеть, они все равно являются переносчиками инфекции.

Напомню, о начале в столице исследования вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.