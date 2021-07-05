Джонсон объявит об окончательном ослаблении карантина в Англии

Британский премьер-министр сегодня объявит об окончательном ослаблении карантина в Англии с 19 июля, несмотря на предупреждения врачей. Борис Джонсон готовится изложить подробности последнего, четвертого, этапа дорожной карты Англии по выходу из режима изоляции.

Ожидается, что премьер-министр объявит о следующих шагах по социальному дистанцированию, масочному режиму, работе из дома, а также о посещениях домов престарелых на пресс-конференции на Даунинг-стрит. Напомним, ранее реализацию четвертого этапа дорожной карты отложили до 19 июля.

Высоко оценив успешное внедрение вакцины в Альбионе, Джонсон сказал, что в понедельник в обновленной информации "будет изложено, как будут восстановлены свободы людей, когда мы достигнем четвертого этапа", сообщает ВВС.

На Даунинг-стрит заявили, что четвертый этап будет осуществлен 19 июля только в том случае, если будут выполнены "четыре теста" правительства по ослаблению ограничительных мер. Вердикт по этим тестам - о развертывании программы вакцинации, эффективности вакцины, госпитализации и новых вариантах вируса - будет подтвержден только 12 июля после обзора последних данных, сообщили в кабинете министров. Джонсон также должен объявить результаты обзоров использования сертификации от коронавируса и мер социального дистанцирования.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик заявил накануне, что Англия перейдет в период без юридических ограничений и с упором на "личную ответственность", в том числе в части ношения защитных масок. Ожидается, что пятого июля кабинет министров примет положение об ослаблении различных ограничительных мер в Англии, включая разрешение полностью вакцинированным взрослым ездить в страны, включенные в так называемый безопасный "янтарный список", без необходимости самоизолироваться по возвращении. Документом предусматривается добровольное ношение масок, за исключением больниц и других медицинских учреждений, сообщает Guardian.

Больше не потребуется от полностью вакцинированных взрослых проходить тест на COVID-19 или самоизолироваться, даже если они контактировали с инфицированным человеком. Ожидается, что система школьных "пузырей", которая вынудила сотни тысяч учеников самоизолироваться дома, если кто-то из них дал положительный результат на коронавирус, также будет отменена. Клиентам пабов и ресторанов, возможно, больше не придется сканировать QR-код при их посещении.

Тем временем врачи и оппозиционные политики предупреждают правительство не спешить со снятием ограничительных мер. Теневой министр здравоохранения лейбористов Джонатан Эшворт призвал кабинет министров подтвердить, "какой уровень смертности и случаев длительного заболевания коронавирусом" власти страны считают приемлемым. "Позволить расти числу случаев заболевания без каких-либо действий означает оказать дальнейшее давление на Национальную службу здравоохранения, спровоцировать новые болезни, нарушение системы образования и риск появления нового варианта", - предупредил он.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия несут ответственность за свои собственные правила в отношении пандемии коронавируса, а шотландское правительство уже предложило сохранить некоторые базовые ограничительные меры при следующем обзоре, который пройдет только в августе.

Между тем

Британские ученые предупредили, что снятие всех ограничений в Британии похоже на строительство новых "фабрик штаммов" очень быстрыми темпами, и заявили, что отношение нового министра здравоохранения и социальной защиты Саджида Джавида к пандемии коронавируса выглядит "пугающим". В воскресенье, четвертого июля, Джавид сказал, что лучший способ защитить здоровье нации - это отменить основные ограничения по COVID-19. "Правила, которые нам пришлось ввести, вызвали шокирующий рост домашнего насилия и ужасно повлияли на психическое здоровье многих людей", - сказал он.

Комментируя эти заявления, профессор Стивен Райхер из университета Сент-Эндрюс, член правительственного подкомитета по коронавирусу Sage, написал в Twitter: "Страшно иметь секретаря по вопросам здоровья, который все еще думает, что COVID-19 - это грипп. Кого не беспокоят уровни заражения. Кто не понимает, что те, кто лучше всего заботится о своем здоровье, делают лучше и для экономики. Кто хочет отказаться от всех защит, если пока только половина из нас вакцинирована".