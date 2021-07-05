Эксперты: российская пшеница резко подешевела

Российская пшеница резко потеряла в цене и на внешнем, и на внутреннем рынках, сообщили в аналитической компании "Совэкон".

На внешнем рынке причиной удешевления стала острая конкуренция с другими поставщиками - в тендере 5 июля Россия предложила пшеницу уже по $240/т с отгрузкой в сентябре, на прошлой неделе она стоила $249,8 FOB. Спрос пока остается невысоким. На внутреннем рынке на прошлой неделе все классы пшеницы опустились в цене на 350 руб./т.

"Краткосрочно мы ожидаем дальнейшего снижения внутренних цен на фоне более низких экспортных котировок, высокой пошлины и поступления нового хорошего урожая", - говорится в сообщении "Совэкон".

Ранее стало известно, что Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары - российский регион заключил с республикой соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.