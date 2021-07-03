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03.07.2021 13:30
Рубрика: Экономика

Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Правительство Крыма и министерство производства и торговли Республики Никарагуа заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривает развитие торговых и туристических связей. Подписание состоялось в Маниле, где крымская делегация находится с визитом. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- Со стороны Никарагуа мы заинтересованы в том, чтобы привезти в Крым кофе, который нам очень нравится, а также свежие фрукты и некоторые другие продукты, которые, мы надеемся, они нам могут предложить, - рассказала вице-премьер правительства-министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Это могут быть напитки, в частности ром, которым знаменита латиноамериканская страна, а также сигары. Крымский бизнес заинтересован в поставках в Никарагуа пшеницы. В этом году в Крыму ожидают хороший урожай зерновых на уровне не ниже 1 миллиона 300 тысяч тон. Часть зерновых выращенных на полуострове экспортируется в страны Ближнего Востока и Северной Африки. География поставок может быть расширена в случае заинтересованности Манилы.

По итогам 2020 года Крым экспортировал своей продукции на 33,9 миллиона долларов. Основу зарубежных поставок составила именно продукция сельского хозяйства полуострова. Так агропредприятия Крыма в прошлом году экспортировали мяса и мясных субпродуктов на 9 миллионов 256 тысяч долларов. На втором месте продукция виноделов - 5 миллионов долларов. Уже в нынешнем году крупнейший производитель мяса птицы в Крыму заключил выгодный контракт с Китаем на поставку куриных лапок.

В ноябре 2020 года Чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия открыла в Симферополе Почетное консульство, ставшее первым зарубежным представительством на полуострове после 2014 года. Подписанное в эти дни соглашение в Маниле также предусматривает развитие туристических и культурных связей Крыма и Никарагуа.

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