ФАС предложила снизить нагрузку на малый и средний бизнес

ФАС разработала законопроект об оптимизации антимонопольного контроля малого и среднего бизнеса.

Поправки поднимают порог антимонопольного контроля с 400 до 800 млн рублей - компании с меньшей годовой выручкой не смогут быть признаны доминирующим хозяйствующим субъектом.

"Изменение пороговых значений для компаний с 400 до 800 млн рублей приведет к сокращению бюрократических издержек для предприятий малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать развитию конкуренции. При этом все механизмы, повышающие эффективность имеющихся инструментов ФАС по борьбе с картелями, будут сохранены", - отметили в пресс-службе ФАС.

Кроме того, если сумма сделки слияния или поглощения не превышает 800 миллионов рублей, то для нее не будет требоваться согласование с антимонопольным ведомством.

В своем выступлении на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин призвал избавить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. По словам Путина, некоторые "пороги" давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.