Путин: Надо избавить бизнес от избыточного антимонопольного контроля

Президент России Владимир Путин призвал избавить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. Он сделал это в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

По его словам, некоторые "пороги" давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.