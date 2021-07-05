ФСБ сообщила о предотвращенных терактах и арестованных неонацистах

Осужденный главарь террористов из Сирии, два предотвращенных теракта в Москве, шесть уничтоженных боевиков и арестованные в нескольких городах молодые неонацисты. Обо всех этих громких событиях в понедельник сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Так, 21 год строгого режима по приговору 2-го Западного окружного военного суда получил один из лидеров террористов. Его признали виновным в попытке организации нескольких терактов в Москве. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, осужденный - гражданин одной из стран Центральной Азии, который, находясь в Сирии в составе запрещенной в России организации международных террористов ИГИЛ, спланировал ряд терактов в Москве.

По данным ФСБ, для этого он организовал законспирированную ячейку сторонников террористов, которые купили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также изготовили самодельные взрывные устройства. По плану эмиссара ИГИЛ, они должны были совершить расстрелы и взрывы в людных местах столицы. Все члены этой ячейки были арестованы в 2016 году и осуждены к длительным срокам заключения. Самого же эмиссара сотрудникам спецслужб удалось задержать в октябре 2020 года. Его вина, по данным следствия, была доказана. Осужденный также дал признательные показания.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, за прошедшую неделю была предотвращена серия терактов, планировавшихся летом в разных городах. В результате спецопераций шесть преступников были нейтрализованы, двое задержаны. Так, 3 июля в конспиративных адресах в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии были заблокированы пять бандитов, которые планировали совершить расстрелы и взрывы в отношении мечетей и исламского духовенства республики. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. Силами спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД они были нейтрализованы.

Ну и в завершении в ФСБ сообщили, что в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре была пресечена деятельность двух неонацистских группировок, которые выступали за насильственное свержение действующего строя и создание в России "белого" государства.