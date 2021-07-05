Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 15, ст. 1740; N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 28; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6694; 2014, N 23, ст. 2930; 2017, N 27, ст. 3928; 2018, N 9, ст. 1285) следующие изменения:

1) часть четвертую статьи 8 после слов "или попечителей" дополнить словами "(далее - законный представитель несовершеннолетнего)";

2) в части одиннадцатой статьи 10 слова "родителей, усыновителей, опекунов или попечителей" заменить словами "законных представителей несовершеннолетнего";

3) часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации может выехать из Российской Федерации совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд, предусмотренное частью первой статьи 21 настоящего Федерального закона. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, при этом в нотариально оформленном согласии могут быть указаны срок выезда и государство (государства), которое (которые) он намерен посетить.";

4) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации. При подаче заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации законный представитель несовершеннолетнего может указать срок действия такого заявления о несогласии и государство (государства), выезд в которое (которые) несовершеннолетнему гражданину Российской Федерации запрещается. При этом данный запрет не распространяется на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации из Российской Федерации в сопровождении являющегося гражданином Российской Федерации и заявившего о таком несогласии законного представителя несовершеннолетнего.

В случае наличия нескольких заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации все поданные законными представителями несовершеннолетнего заявления подлежат учету.

Заявление законного представителя несовершеннолетнего о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации может быть отозвано указанным законным представителем во внесудебном порядке.

В случае спора в связи с несогласием законного представителя несовершеннолетнего на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

Порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

5) в статье 22:

а) в части первой слова "родителей, усыновителей, опекунов или попечителей" заменить словами "законных представителей несовершеннолетних";

б) в части второй слова "родителей, усыновителей, опекунов или попечителей" заменить словами "законных представителей несовершеннолетних".

Президент Российской Федерации В. Путин