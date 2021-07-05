При планировании зарубежной поездки с ребенком у родителей теперь будет меньше забот. Фото: gettyimages

Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, по новому закону порядок существенно упрощается.

Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ. Документ вступает в силу с момента опубликования. То есть с сегодняшнего дня.

Кроме того, подписанный закон предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.

Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса о выезде ребенка за границу для значительного количества семей.

При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно подписанному закону, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в ряд стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке.

Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде - в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетнего.

В рамках действующего ранее законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", - отмечалось в пояснительной записке к закону. Поправки были подготовлены правительством России во исполнение решения Конституционного суда, который признал не соответствующими Основному Закону ряд норм в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж.

Порядок подачи и отзыва, приема и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина предстоит установить МВД России.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее в беседе с "РГ" отмечал, что законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - пояснил он.

По его словам, родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки. Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "На практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России - за границу при наличии разногласий с другим родителем", - рассказывал Груздев.