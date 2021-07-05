Новости

В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
Что нужно знать о Декларации независимости США 04.07.2021
Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации 04.07.2021
За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса 04.07.2021
СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана 04.07.2021
Экс-глава Евросовета Дональд Туск объявил о возвращении в польскую политику 04.07.2021
На похоронах Кеннета Каунды британский министр перепутал Замбию с Зимбабве 04.07.2021
Врач объяснил, как отказавшиеся от вакцинации помогают коронавирусу 04.07.2021
Восемь человек пострадали при стрельбе в Техасе 04.07.2021
Российский пилот Терещенко выиграл гонку в Италии 04.07.2021
Суд не стал арестовывать главу Лобни по делу о неустановке трансформатора 04.07.2021
Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 04.07.2021
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 04.07.2021
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 04.07.2021
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 00:01
Рубрика: Общество

Выезд несовершеннолетних за рубеж значительно упростился

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается порядок выезда детей за границу: теперь нотариальное согласие одного из родителей потребуется только в том случае, если ребенок едет без их сопровождения.
При планировании зарубежной поездки с ребенком у родителей теперь будет меньше забот. Фото: gettyimages

Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, по новому закону порядок существенно упрощается.

Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей

Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ. Документ вступает в силу с момента опубликования. То есть с сегодняшнего дня.

Кроме того, подписанный закон предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.

Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса о выезде ребенка за границу для значительного количества семей.

При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно подписанному закону, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в ряд стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке.

Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде - в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетнего.

В рамках действующего ранее законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", - отмечалось в пояснительной записке к закону. Поправки были подготовлены правительством России во исполнение решения Конституционного суда, который признал не соответствующими Основному Закону ряд норм в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж.

Порядок подачи и отзыва, приема и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина предстоит установить МВД России.

В России снизилось число несовершеннолетних преступников

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее в беседе с "РГ" отмечал, что законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - пояснил он.

По его словам, родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки. Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "На практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России - за границу при наличии разногласий с другим родителем", - рассказывал Груздев.

Общество Семья и дети Комментарии к документам

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"