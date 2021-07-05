"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу и Украину

На аукционах 5 июля российская компания "Газпром" не приобрела мощности по транзиту через Польшу и Украину на следующий газовый год, который стартует 1 октября. Об этом свидетельствуют данные платформ.

Украина предлагала мощности для прокачки через свою территорию 9,8 миллиона кубометров в сутки сверх объема, регламентированного контрактом - на 2022 год это 40 миллиардов кубометров. "Газпром", как передает РИА Новости, этим предложением не воспользовался.

Польша выставила на аукцион мощности на 34,072 миллиона киловатт-часов по своей части газопровода "Ямал-Европа". Они тоже остались невостребованными.

"Газпром" в июле приостанавливает для ремонта магистральные газопроводы, снабжающие Европу. "Ямал-Европа" встанет с 6 по 10 июля, а "Северный поток" будут ремонтировать с 13 по 23 июля. Есть предположения, что ремонт усугубит сложившуюся в июне непростую ситуацию на европейском рынке.