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05.07.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Genesis G80 получил спорт-версию с "подруливающим" шасси

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Genesis. Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.

Марка Genesis рассказала подробности о новой версии Sport для седана G80. Силовой агрегат изменений не претерпел, но инженеры поработали с подвеской, которая должна предоставить новые ощущения от вождения.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Genesis G80 Sport получил передний бампер с другими воздухозаборниками, пересмотренный дизайн заднего бампера, глянцевую решётку радиатора чёрного цвета, а также комплект 20-дюймовых колёсных дисков "аэродинамического" дизайна.

В салоне установлено другое рулевое колесо, на педалях - металлические накладки, вставки под алюминий и углепластик.

Двигатель остался, судя по всему, прежним: 379-сильную V-образную "шестёрку" в паре с автоматической трансмиссией, которые разгоняют седан до "сотни" за 5.1 секунды.

Зато седан обзавёлся полноуправляемым шасси, которое прежде не устанавливалось на модели бренда. Оно позволяет увеличить устойчивость автомобиля на высоких скоростях за счёт поворота задних колёс на небольшой угол в ту же сторону, что и передние. При парковке же задние колёса вращаются в противоположную передним сторону - это работает на повышение манёвренности.

Также известно, что у седана G80 Sport была перенастроена пружинная подвеска.

В России седан Genesis G80 можно купить начиная от 3.8 млн рублей. Во всех версиях модель предлагается с системой полного привода, двигатели - бензиновые агрегаты 2.5 и 3.5 литра мощностью 249 и 379 л.с.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Фото: Пресс-служба Genesis.
#Genesis