Глава Jaguar Land Rover пообещал разобраться с надежностью машин концерна

Модели Jaguar и Land Rover уже не считаются эталоном качества и надёжности. Например, по результатам опроса журнала What Car? в последнем номере 2020 года Land Rover занял последнее место из 31 автопроизводителей. Тьерри Боллоре, возглавляющий марку с осени прошлого года, намерен покончить с плохой репутацией.

По его словам, уже сейчас заметен большой прогресс в трансформации Jaguar Land Rover.

"Наши результаты были неприемлемыми, но мы знаем, как их исправить. Это не наука, а просто тяжелая работа. Сейчас дела обстоят много лучше, но нам предстоит ещё трудиться и трудиться", - цитирует Боллоре журнал Autocar.

Спустя месяц после того, как французский топ-менеджер присоединился к Jaguar Land Rover, он назначил Найджела Бленкинсопа на новую должность в совете директоров - исполнительный директор по качеству и удовлетворенности клиентов, который подчиняется непосредственно Боллоре и отвечает за все составляющие, которые влияют на репутацию бренда.

Уже сейчас стоимость гарантийного обслуживания новых Jaguar и Land Rover сократилась на треть по сравнению с машинами 2021 модельного года.

Ещё один пункт стратегии Тьерри Боллоре - модернизация процессов разработки автомобилей Jaguar Land Rover: внедрение цифровых технологии проектирования и создания дизайна, что позволяет улучшить качество компонентов на моменте их начальной интеграции.