Глава Минпромторга оценил идею запрета пластиковых пакетов в России

Минпромторг поддерживает запрет пластиковых пакетов в России, однако для этого надо создать производство альтернативных видов упаковки. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, подобное решение нельзя принимать одномоментно, поскольку полный запрет может привести к необоснованным издержкам для производителей, предприятий торговли и потребителей.

"Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймем, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объемах не производится", - отметил Мантуров.

Министр подчеркнул, что запретить пластиковые пакеты можно будет только тогда, когда эта мера не нарушит баланс на рынке и не нанесет ущерб другим отраслям.

Новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко 31 декабря 2020 года и предполагает отказ от товаров и упаковки из неперерабатываемых видов пластика.