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Рубрика: В мире

Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян

Текст: Евгения Думанская

Сейчас режим самоизоляции сняли еще с троих российских туристов, всего со 106 человек, еще 86 ожидают результаты повторного теста на коронавирус. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Российских туристов массово изолировали из-за положительных тестов. К этому моменту 106 человек уже продолжают отдых, еще 86 человек пока находятся на самоизоляции. Догузова сказала, что находится в контакте с туроператорами и страховщиками, а также запланировала разговор с кубинским коллегой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск", - цитирует министра РИА Новости.

Как сообщалось, всего в изоляции оказались более 200 российских туристов, прилетевших на Кубу на прошлой неделе. Всех их поместили под карантин после тестирования по прибытию на отдых.

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