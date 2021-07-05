Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян

Сейчас режим самоизоляции сняли еще с троих российских туристов, всего со 106 человек, еще 86 ожидают результаты повторного теста на коронавирус. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Российских туристов массово изолировали из-за положительных тестов. К этому моменту 106 человек уже продолжают отдых, еще 86 человек пока находятся на самоизоляции. Догузова сказала, что находится в контакте с туроператорами и страховщиками, а также запланировала разговор с кубинским коллегой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск", - цитирует министра РИА Новости.

Как сообщалось, всего в изоляции оказались более 200 российских туристов, прилетевших на Кубу на прошлой неделе. Всех их поместили под карантин после тестирования по прибытию на отдых.