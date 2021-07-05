Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих деятельность в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, определяет полномочия органов государственной власти Российской Федерации, а также права и обязанности лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами (результатами) такой деятельности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением деятельности иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - иностранное лицо) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на территории Российской Федерации.

2. Иностранные лица, осуществляющие деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Цель настоящего Федерального закона

Целью настоящего Федерального закона является установление равных условий деятельности на территории Российской Федерации российских и иностранных лиц.

Статья 3. Правовое регулирование деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

Правовое регулирование деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации.

Глава 2. Особенности осуществления деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

Статья 4. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

1. Под иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, понимается иностранное лицо, осуществляющее любую деятельность, не запрещенную на территории Российской Федерации, осуществляемую при условии, что иностранное лицо является владельцем сайта в сети "Интернет", и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации (далее - информационный ресурс иностранного лица), а также при одном из следующих условий:

1) на информационном ресурсе иностранного лица предоставляется и (или) распространяется информация на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации;

2) на информационном ресурсе иностранного лица распространяется реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации;

3) иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользователях, находящихся на территории Российской Федерации;

4) иностранное лицо получает денежные средства от российских физических и юридических лиц.

2. Иностранным лицом, осуществляющим деятельность иностранного лица в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, признается также:

1) иностранное лицо, являющееся провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение информационных ресурсов в сети "Интернет", пользователи которых находятся в том числе на территории Российской Федерации;

2) иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для организации распространения в сети "Интернет" рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся в том числе на территории Российской Федерации, посредством принадлежащих третьим лицам информационных ресурсов (далее - оператор рекламной системы);

3) иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в том числе находящихся на территории Российской Федерации (далее - организатор распространения информации в сети "Интернет").

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяет провайдеров хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в сети "Интернет", пользователи которых находятся на территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в сети "Интернет", на которых распространяются положения настоящего Федерального закона, в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Статья 5. Условия осуществления деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязано:

1) разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

2) зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в сети "Интернет" и использовать его для взаимодействия с государственными органами Российской Федерации;

3) создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на территории Российской Федерации филиала, или представительства, или российского юридического лица в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 7 настоящего Федерального закона.

Статья 6. Личный кабинет иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

1. Личный кабинет используется иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, для получения от государственных органов Российской Федерации документов и иных юридически значимых сообщений и передачи в указанные органы документов и (или) сведений. Документы и иные юридически значимые сообщения считаются полученными иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, с момента их поступления в личный кабинет.

2. Иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в личном кабинете размещаются сведения о созданном на территории Российской Федерации филиале, или открытом представительстве, или учрежденном российском юридическом лице и документы, подтверждающие полномочия, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона.

3. Порядок ведения личного кабинета, в том числе порядок регистрации иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, личного кабинета и взаимодействия указанного иностранного лица с государственными органами Российской Федерации с использованием личного кабинета, а также перечень таких государственных органов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Требования к филиалу или представительству иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, либо российскому юридическому лицу, учрежденному иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

Филиал или представительство иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, либо российское юридическое лицо, учрежденное иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обеспечивает:

1) прием и рассмотрение обращений российских граждан, организаций к иностранному лицу, осуществляющему деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, исполнение решений судов, решений (требований) государственных органов Российской Федерации, принятых в отношении такого иностранного лица;

2) представление интересов иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в судах;

3) принятие мер на территории Российской Федерации по ограничению доступа к информации и (или) удалению информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации на информационном ресурсе иностранного лица, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Статья 8. Перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, размещает в определяемом им порядке на своем официальном сайте в сети "Интернет" перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации.

2. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязано в течение суток с момента регистрации личного кабинета направить с использованием личного кабинета в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, заявление о включении сведений о нем и его информационном ресурсе в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) организует мониторинг информационных ресурсов;

2) утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки;

3) вправе запрашивать у иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, информацию, необходимую для ведения перечня, указанного в части 1 настоящей статьи. Указанные лица обязаны предоставлять запрашиваемую информацию не позднее чем в течение десяти дней со дня получения запроса федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

4. В случае обнаружения в сети "Интернет" информационного ресурса, соответствующего условиям, предусмотренным частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение информационного ресурса в сети "Интернет" лицо;

2) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 1 настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса;

3) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 2 настоящей части уведомления провайдеру хостинга или указанному в пункте 1 настоящей части лицу в соответствующей информационной системе.

5. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 4 настоящей статьи, провайдер хостинга или указанное в пункте 1 части 4 настоящей статьи лицо обязаны предоставить данные, позволяющие идентифицировать владельца информационного ресурса.

6. В случае, если владельцем информационного ресурса является иностранное лицо, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, признает такое лицо иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и включает сведения об указанном лице и его информационном ресурсе в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае определения в соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона провайдеров хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в сети "Интернет", пользователи которых находятся на территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в сети "Интернет", на которых распространяются положения настоящего Федерального закона, обеспечивает включение сведений о них в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, и направляет им уведомление о необходимости выполнения обязанностей, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона. Исключение сведений об указанных лицах из перечня, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании методики, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

8. Порядок идентификации провайдеров хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в сети "Интернет", пользователи которых находятся на территории Российской Федерации, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в сети "Интернет" и их взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, определяется методикой, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, организует мониторинг исполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и включает в перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, сведения о выполнении указанным иностранным лицом обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

10. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязано установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети "Интернет" программ для электронных вычислительных машин.

11. В случае, если доступ к информационному ресурсу иностранного лица на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее пятисот тысяч пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации, по заявлению иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения об указанном лице и о его информационном ресурсе исключаются из перечня, указанного в части 1 настоящей статьи, о чем указанному иностранному лицу направляется соответствующее уведомление. Сведения об иностранном лице, осуществляющем деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и о его информационном ресурсе могут быть исключены из перечня, указанного в части 1 настоящей статьи, при отсутствии заявления иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, если доступ к данному информационному ресурсу на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее пятисот тысяч пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации.

Глава 3. Меры понуждения к исполнению иностранными лицами, осуществляющими деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации

Статья 9. Виды мер понуждения к исполнению иностранными лицами, осуществляющими деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации

В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, положений настоящего Федерального закона и иных требований, запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении указанного иностранного лица могут применяться одна или одновременно несколько из следующих мер понуждения:

1) информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации;

2) запрет на распространение рекламы иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования;

3) запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица;

4) ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации;

5) запрет на поисковую выдачу;

6) запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных;

7) частичное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица;

8) полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.

Статья 10. Случаи применения мер понуждения в отношении иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

1. В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязанностей, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные пунктами 1 - 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. В случае невыполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязанностей, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона, в течение 30 дней с момента направления иностранному лицу решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона.

3. В случае невыполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязанностей по ограничению доступа к информации и (или) удалению информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, на информационном ресурсе иностранного лица или ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором распространяется информация с нарушением законодательства Российской Федерации, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные пунктами 1 - 6 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4. В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона.

5. В случае признания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона.

6. В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, обязанности по предоставлению информации о рекламе в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рекламе, в отношении указанного иностранного лица на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, могут применяться меры, предусмотренные статьей 9 настоящего Федерального закона.

7. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, применение мер, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, принятого в соответствии с указанными федеральными законами.

8. Решения, предусмотренные настоящей статьей, принимаются с учетом возможности применения соответствующей меры в отношении иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации.

9. Применение мер, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, прекращается по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об их применении.

10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, размещает информацию о принятых решениях в течение трех рабочих дней с даты их принятия в перечне, указанном в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, а также в личном кабинете иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации (при наличии), а при отсутствии личного кабинета направляет на адрес электронной почты указанного иностранного лица.

Статья 11. Информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае принятия решения об информировании пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в течение суток с момента принятия такого решения направляет в электронном виде в установленном им порядке операторам поисковых систем, распространяющим в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, требование об информировании пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.

2. В течение суток с момента получения решения, указанного в части 1 настоящей статьи, операторы поисковых систем, распространяющие в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязаны информировать пользователей при выдаче по их запросам сведений об информационном ресурсе иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.

3. Требования к содержанию информации о нарушении иностранным лицом законодательства Российской Федерации в целях информирования пользователей информационного ресурса иностранного лица устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

4. Операторы поисковых систем, распространяющие в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязаны в течение суток с момента получения решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о прекращении меры понуждения прекратить информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.

Статья 12. Запрет на распространение рекламы иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования

1. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение рекламы иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и включения информации о таком решении в перечень, указанный в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, распространение такой рекламы иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в отношении которого и (или) информационного ресурса которого принято указанное решение, а также рекламораспространителями любым способом, в любой форме и с использованием любых средств не допускается.

2. Запрет на распространение рекламы иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования прекращается с момента размещения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о решении о прекращении меры понуждения в перечне, указанном в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Статья 13. Запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица

1. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и включения информации о таком решении в перечень, указанный в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, рекламодатели не вправе размещать на таком информационном ресурсе рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае выявления рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, размещаемой на информационном ресурсе иностранного лица с нарушением запрета, установленного частью 1 настоящей статьи, направляет сведения о размещении такой рекламы в антимонопольный орган с указанием информационного ресурса иностранного лица, на котором размещается реклама, даты (периода) размещения рекламы, описания рекламы.

3. Государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", запрещено размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных лиц, в отношении которых принято соответствующее решение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и информация о которых включена в перечень, указанный в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

4. Запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица прекращается с момента размещения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о решении о прекращении меры понуждения в перечне, указанном в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Статья 14. Ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации

1. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, информация о таком решении включается в перечень, указанный в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. В случае принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, включает сведения об иностранном лице, осуществляющем деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в отношении которого принято указанное решение, в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, который размещается на официальном сайте указанного органа в сети "Интернет".

3. В случае выявления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в деятельности иностранного поставщика платежных услуг фактов оказания им услуг по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, включает сведения о таком иностранном поставщике платежных услуг в перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, который размещается на официальном сайте указанного органа в сети "Интернет".

4. Порядок формирования и ведения перечня, указанного в части 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок формирования и ведения перечня, указанного в части 3 настоящей статьи, а также состав сведений, включаемых в перечни, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

5. Кредитные организации, операторы связи, операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении сведений в перечни, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, по истечении пяти рабочих дней со дня размещения соответствующих сведений в составе перечней, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в сети "Интернет".

6. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать плательщику в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, прямо либо через иностранного поставщика платежных услуг в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, а также в пользу иностранного поставщика платежных услуг, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 3 настоящей статьи.

7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать плательщику в проведении операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, сведения о котором включены в перечни, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи.

8. Оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, а также в пользу иностранного поставщика платежных услуг, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 3 настоящей статьи.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) вправе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, через уполномоченных лиц выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иностранным лицом в целях подтверждения факта осуществления деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи;

2) направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, либо в пользу иностранного поставщика платежных услуг, сведения о котором включены в перечень, указанный в части 3 настоящей статьи, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) вправе требовать и получать у кредитных организаций (при наличии согласия уполномоченного лица, выполнившего действия по совершению сделки, предусмотренные пунктом 1 настоящей части), операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, предусмотренных пунктом 1 настоящей части. Порядок взаимодействия с указанными лицами, а также перечень сведений, которые могут быть запрошены у указанных лиц, форма запроса, формат представления сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации (в отношении кредитных организаций - по согласованию с Центральным банком Российской Федерации).

10. Кредитные организации, операторы связи, операторы почтовой связи обязаны представить запрошенные в соответствии с пунктом 3 части 9 настоящей статьи сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. В случае отсутствия у кредитной организации, оператора связи, оператора почтовой связи запрошенных сведений кредитная организация, оператор связи, оператор почтовой связи в указанный срок информируют федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об отсутствии у них запрошенных сведений.

Статья 15. Запрет на поисковую выдачу

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае принятия решения о прекращении выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица в течение суток с момента принятия решения направляет в электронном виде в установленном им порядке операторам поисковых систем, распространяющим в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, требование о прекращении выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица.

2. В течение суток с момента получения решения, указанного в части 1 настоящей статьи, операторы поисковых систем, распространяющие в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязаны прекратить на территории Российской Федерации выдачу по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица.

3. Операторы поисковых систем, распространяющие в сети "Интернет" рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязаны возобновить выдачу по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица в течение суток с момента получения решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о прекращении меры понуждения.

Статья 16. Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных

1. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете сбора с использованием информационных ресурсов иностранного лица персональных данных граждан Российской Федерации иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в отношении которого принято указанное решение, не вправе осуществлять сбор персональных данных граждан Российской Федерации.

2. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, вправе возобновить сбор персональных данных граждан Российской Федерации с использованием своих информационных ресурсов с момента размещения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о решении о прекращении меры понуждения в перечне, указанном в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

3. В случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации иностранному лицу, осуществляющему деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, государственные органы, органы местного самоуправления, юридические или физические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, организующими и (или) осуществляющими обработку персональных данных, не вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных иностранному лицу, осуществляющему деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в отношении которого принято указанное решение.

4. Запрет трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации иностранному лицу, осуществляющему деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, прекращается с момента размещения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации о решении о прекращении меры понуждения в перечне, указанном в части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Статья 17. Ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в случае принятия решений о частичном или полном ограничении доступа к информационному ресурсу иностранного лица применяет технические средства противодействия угрозам, предусмотренные к установке и эксплуатации абзацами первым и вторым пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение суток с момента принятия решения о прекращении меры понуждения обязан прекратить частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица с применением технических средств противодействия угрозам, предусмотренных к установке и эксплуатации абзацами первым и вторым пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

Статья 18. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Часть 6 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

4. К нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования и предусмотренным частью 3 статьи 4, пунктом 1 статьи 5, частью 3 статьи 6, частью 1 и пунктом 2 части 3 статьи 8, частями 1 и 3 статьи 11, частью 4, пунктами 1 и 3 части 9 статьи 14 и частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин