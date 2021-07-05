Инфекционист рассказал, как лечить коронавирус у привитых пациентов

Лечение вакцинированных пациентов, в том случае, если они все-таки заболели коронавирусом, проходит так же, как и не привившихся больных. Но есть отличия в прогнозах.

"Протоколы лечения те же самые" - подтвердил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, симптомы коронавируса тоже в целом не имеют отличий. Но при этом эксперт отметил, что у вакцинированных пациентов они проявляются в меньшей степени, а дело не доходит до стадии разрушения органов и тканей. Также Евгений Тимаков подчеркнул, что специалисты при лечении вакцинированного пациента дают более благоприятный прогноз.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что у привитых людей в случае заражения коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме реже на 98-99 процентов.